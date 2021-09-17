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台中「現金燕」每天抽現金 綠營譏：搞神秘還是抽獎

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）今天宣布第三屆台中購物節10月10日登場，連續60天，每天抽5000元現金1000組，等於每日送500萬現金，但中市府3.5億元追加預算仍待台中市議會審查。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕（右）今天宣布第三屆台中購物節10月10日登場，連續60天，每天抽5000元現金1000組，等於每日送500萬現金，但中市府3.5億元追加預算仍待台中市議會審查。記者喻文玟／攝影

第三屆台中購物節10月10日登場，連續60天，每天抽5000元現金1000組，等於每日送500萬現金，中市府3.5億元追加預算仍待台中市議會審查，藍綠議員磨刀霍霍。

台中市長盧秀燕對振興券方案保密到家，今天台中購物節「天天抽獎」方案一出爐，綠營批，保密了半天加碼彩蛋就是抽獎發現金，對振興產業沒幫助，而且許多人生計困難，追加預算玩抽抽樂，根本不知民間疾苦。

綠營議員周永鴻說，追加3.5億有3.1億花在抽現金，前2年找贊助送車、房子就算了，今年直接用人民納稅錢抽獎，浪費預算，根本無助振興台中市產業。

議員陳世凱、林德宇、施志昌、黃守達齊聲批了無新意，一直說有加碼方案，結果是抽現金，商家能不能被振興到？市民只能靠自身財力與運氣？

陳世凱舉例，飲料瓶蓋上有抽獎活動，並不會引起民眾的購物欲，但如果今天推出的是第二件七折，購買的動機就能因此提升；高雄推出高雄券，不限戶籍只要來高雄消費就立刻加碼1000元，這才是實質帶動消費的方式。

林德宇搖頭，故弄玄虛賣關子1個月，結果是抽現金，既然是發現金，那當初有什麼好故弄玄虛的？台中購物節追加3.5億公務預算，都用在發現金，根據目前市長宣布內容，抽現金總共的獎品有60082組，參與的民眾要靠運氣「機會財」才能受益，為何不能直接「有消費就有回饋」？

施志昌批評，盧市長說民眾愛現金、一再強調這是人性，但抽獎不是人人有，不願「賭」的其實更多，去年的台中購物節就可以看到，外縣市登錄消費金額僅佔全部的7%，這樣模式也根本吸引不了外縣市民眾來台中消費。

黃守達痛批，這次台中的振興加碼，說穿了就是選舉考量，耗費鉅資在為台中購物節抬轎，追求民眾無感的KPI，難以實質回饋到市民身上。

綠營議員周永鴻說，中市府追加3.5億有3.1億花在抽現金，前2年找贊助送車、房子就算了，今年直接用人民納稅錢抽獎，浪費預算，根本無助振興台中市產業。圖／周永鴻提供
綠營議員周永鴻說，中市府追加3.5億有3.1億花在抽現金，前2年找贊助送車、房子就算了，今年直接用人民納稅錢抽獎，浪費預算，根本無助振興台中市產業。圖／周永鴻提供

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