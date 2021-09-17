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梅蘭明隧道邊坡持續落石 甲仙工務段開放農路通行

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道東洞口上邊坡持續落石不斷，甲仙工務段目前另開放農路供里民通行。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道東洞口上邊坡持續落石不斷，甲仙工務段目前另開放農路供里民通行。圖／甲仙工務段提供

高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道東洞口本月13日發生上邊坡無預警土石崩塌，造成交通阻斷，梅山里、拉芙蘭里里民受困，因落石持續不斷，公路總局甲仙工務段緊急開放由桃源區公所管轄，復興至拉芙蘭里農路供里民脫困，並預計打設梅蘭明隧道外河床便道，預計26日中午12點前搶通。

甲仙工務段表示，梅蘭明隧道東洞口13日發生土石崩塌後，雖已安排機具到現場排除，但因邊坡處於不穩定狀態，機具只能在隧道中安全處施工，原定今天中午開放的時間，只能延後到10月5日。

甲仙工務段表示，為紓解梅山里、拉芙蘭里民民生通行需求，昨天與桃源區長謝英雄、復興以上三里里長到拉芙蘭里高繞梅蘭明隧道上方至復興里農路會勘，已安排2部怪手整理路段，今天起緊急開放通行，並由桃源區公所負責管理。

甲仙工務段提醒，此路段坡度大、不易會車、轉彎幅度窄且路況不佳，建議民眾駕駛四輪傳動小型車輛通行，並須減速使用低速檔，雨天避免行駛，注意安全。

在地居民表示，拉芙蘭到復興農路路段約需花3、40分鐘才能抵達，走梅蘭明隧道只要花3分鐘時間，還是期望梅蘭明隧道早點通車。

甲仙工務段另外研議打設梅蘭明隧道外河床便道，搶修廠商今天已進場加緊趕工，預計作業時間須10個工作天，最快將可於26日搶通，提供民眾更安全、好走的緊急通行方案。

公路總局甲仙工務段緊急開放高雄市桃源區復興里至拉芙蘭里農路通行，此路段坡度大、不易會車。圖／甲仙工務段提供
公路總局甲仙工務段緊急開放高雄市桃源區復興里至拉芙蘭里農路通行，此路段坡度大、不易會車。圖／甲仙工務段提供
公路總局甲仙工務段緊急開放高雄市桃源區復興里至拉芙蘭里農路通行，此路段坡度大、不易會車。圖／甲仙工務段提供
公路總局甲仙工務段緊急開放高雄市桃源區復興里至拉芙蘭里農路通行，此路段坡度大、不易會車。圖／甲仙工務段提供
公路總局甲仙工務段為高雄市桃源區梅山里、拉芙蘭里里民緊急開放農路通行，因路段不佳，建議駕駛四輪傳動小型車輛通行。圖／甲仙工務段提供
公路總局甲仙工務段為高雄市桃源區梅山里、拉芙蘭里里民緊急開放農路通行，因路段不佳，建議駕駛四輪傳動小型車輛通行。圖／甲仙工務段提供

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