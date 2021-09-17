高雄市都委會審議多案 促加速推動公辦都更

高雄市都市計畫委員會今天審議通過鳳山捷運O13大東站聯合開發、凹子底機20用地變更、台鐵站東宿舍區都更計畫等案，盼藉由提高土地使用效率，加速高雄再發展。

高雄市副市長林欽榮今天主持高雄市都委會，通過多項開發、都更案。其中鳳山捷運O13大東站聯合開發案基地位於捷運大東站旁，面積約1.19公頃，現行土地使用分區將合併變更為捷運開發區，容積率從420％、400％提升至630％。

林欽榮說，捷運橘線O13大東站，位於鳳山早期開發地區，為活化公有土地，將1.19公頃商業區及交通用地整合變更為捷運開發區，未來開發會透過立體連通設施，串聯周邊鳳山區公所、大東文化中心等重要設施。

凹子底機20用地公辦都更案，位於大中二路及民族路口，面積約1.81公頃，原供作水肥處理廠、瀝青廠等使用，市府今年初拆除後簡易綠美化，今天再審議通過變更為住宅區、公園、廣場等使用。

另外，高雄車站也將加速推動台鐵站東宿舍區都市更新，林欽榮說，將提出TOD大眾運輸導向發展青年通勤宅、打造站前長明街表參道、滿足停車需求，促進鐵路地下化綠園道與周邊地區縫合與再發展。

三民區建國三路46巷位於高雄中學校區東側，曾為市區公車及機車停車場進場路線，今年3月站西路通車後，交通局評估已無作為公車行駛路線必要，兼顧雄中校園既有設施、空間使用完整性及居民進出安全，將道路寬度調整為8.5公尺。