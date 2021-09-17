快訊

辱華不是一天造成的？《尚氣》沒說的政治隱喻

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

高雄市都委會審議多案 促加速推動公辦都更

中央社 / 高雄17日電

高雄市都市計畫委員會今天審議通過鳳山捷運O13大東站聯合開發、凹子底機20用地變更、台鐵站東宿舍區都更計畫等案，盼藉由提高土地使用效率，加速高雄再發展。

高雄市副市長林欽榮今天主持高雄市都委會，通過多項開發、都更案。其中鳳山捷運O13大東站聯合開發案基地位於捷運大東站旁，面積約1.19公頃，現行土地使用分區將合併變更為捷運開發區，容積率從420％、400％提升至630％。

林欽榮說，捷運橘線O13大東站，位於鳳山早期開發地區，為活化公有土地，將1.19公頃商業區及交通用地整合變更為捷運開發區，未來開發會透過立體連通設施，串聯周邊鳳山區公所、大東文化中心等重要設施。

凹子底機20用地公辦都更案，位於大中二路及民族路口，面積約1.81公頃，原供作水肥處理廠、瀝青廠等使用，市府今年初拆除後簡易綠美化，今天再審議通過變更為住宅區、公園、廣場等使用。

另外，高雄車站也將加速推動台鐵站東宿舍區都市更新，林欽榮說，將提出TOD大眾運輸導向發展青年通勤宅、打造站前長明街表參道、滿足停車需求，促進鐵路地下化綠園道與周邊地區縫合與再發展。

三民區建國三路46巷位於高雄中學校區東側，曾為市區公車及機車停車場進場路線，今年3月站西路通車後，交通局評估已無作為公車行駛路線必要，兼顧雄中校園既有設施、空間使用完整性及居民進出安全，將道路寬度調整為8.5公尺。

捷運 都更 高雄市

延伸閱讀

解決澄清湖、高雄長庚周邊停車問題　智慧路邊停車系統正式啟用

璨樹暴風圈籠罩 高市應變中心仍維持一級戒備

高雄旗山車站前新闢道路 最快111年完工

高市府祭出588高雄模式 助屋齡43年的民族社區都更

相關新聞

莫德納第二劑27日開打 陳其邁：不必預約專人送通知書

中秋節連假明天展開，高雄市長陳其邁表示，市府將針對戶外觀光景點進行人流管制，百貨賣場也要落實一人一坪管制。陳其邁說，高雄...

台中「現金燕」每天抽現金 綠營譏：搞神秘還是抽獎

第三屆台中購物節10月10日登場，連續60天，每天抽5000元現金1000組，等於每日送500萬現金，中市府3.5億元追...

梅蘭明隧道邊坡持續落石 甲仙工務段開放農路通行

高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道東洞口本月13日發生上邊坡無預警土石崩塌，造成交通阻斷，梅山里、拉芙蘭里里民受困，因落石持...

高雄橘線鳳山大東站完成都審 開發方式三選一

高雄市推動捷運、輕軌周邊土地活化運用，高市府捷運局指出，高市都市計畫委員會今天審議通過捷運橘線鳳山大東站（O13）周邊土...

正修科大媒合東港華珍食品 新埤鄉「火鳳酥」誕生

正修科技大學執行教育部大學社會責任計畫，去年選在屏東縣新埤鄉執行實踐計畫，以打造好吃、好玩、好健康的樂活鄉為目標，老師帶...

金門金寧鄉中秋節博餅快閃登場 民眾熱情參與試手氣

再過兩天就是中秋節了，金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，吸引不少民眾一早就來「博2把」試手氣，許多洽公民眾或金大學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。