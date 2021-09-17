高雄橘線鳳山大東站完成都審 開發方式三選一

高雄市推動捷運、輕軌周邊土地活化運用，高市府捷運局指出，高市都市計畫委員會今天審議通過捷運橘線鳳山大東站（O13）周邊土地變更案，大東轉運站及北側合計約1.19公頃土地，由現行都市計畫土地使用分區合併變更為捷運開發區，容積率630％，未來發展可期。

捷運軌道經濟下，捷運局盤點40餘處具開發潛力的土地，高雄市都委會今天召開會議，由副市長林欽榮主持，審議通過市府管有的鳳山大東轉運站及其北側市有商業區都市計畫變更案。捷運局指出本案基地緊鄰捷運橘線O13大東站1號出入口，面積約1.19公頃，都市計畫分區含第二之五種商業區及交通用地，容積率分別為420％、400％，合併變更為捷運開發區，基於TOD（大眾運輸導向發展）考量提高發展強度，容積率訂630％。

捷運局指出，捷運橘O13線站可說是鳳山地區的精華土地，基地東臨9公頃大東公園，南側則是大東藝術文化中心，後續將評估捷運聯合開發、設定地上權及促參等三種開發方式的可行性，並提案市府促進民間參與公共建設推動委員會，邀請外部專家學者協助審視未來方向。

局長吳義隆表示，近年推動捷運站區周邊土地開發案，期望透過土地活化利用促進地區發展，捷運O13站旁土地整合變更為捷運開發區，盼強化大眾運輸車站周邊土地利用，連結鳳山區公所、大東藝術文化中心。