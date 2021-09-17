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高捷輕軌中秋祭好康 和貓站長合照送蜜柑包文創禮

中央社 / 高雄17日電

迎接中秋連假，高雄捷運公司除縮短輕軌捷運班距更推出活動好康，民眾即日起至10月12日在橋頭糖廠站拍攝貓站長，有機會獲得蜜柑造型肉包；鹽埕埔站也提供商圈抽獎。

高捷公司今天指出，因應中秋連假、國慶連假，高雄捷運配合連假調整營運班距，假日尖峰時間中午1時至晚間6時平均班距8到10分鐘，離峰班距10到12分鐘；高雄輕軌尖峰班距為10分鐘一班，離峰班距15分鐘一班，並視人潮機動加密班距因應，歡迎旅客出遊多加利用。

搭配中秋假期，高捷公司也與橋頭糖廠商家太成肉包合作，民眾即日起至10月12日凡前往橋頭糖廠站，拍攝到

高捷人氣代言明星「貓站長蜜柑」，或是與蜜柑站長合照，並將照片上傳至個人IG或高捷官方FB，即有機會獲得由橋頭太成肉包提供的可愛蜜柑造型肉包（假日限定20顆）或限量文創好禮。

此外，高捷左營站穿堂大廳9月25、26日、10月2、3日下午2時30分到5時30分也推出「解封紓壓大放送‧搭乘捷運來按摩」加碼體驗活動，體驗者可獲得高捷公司捷運免費搭乘券1張與勞工局宣導品；具教師身分且出示相關證件，則可得2張搭乘券。

為鼓勵民眾搭乘捷運到鹽埕區遊玩，新鹽埕商圈繁榮協會9月18日到10月15日更舉辦「微笑購物新Style」活動，凡持一卡通電子票證搭乘捷運至鹽埕埔出站，即可索取當站搭乘證明，再到協會領取摸彩券參加好康抽獎。

高捷公司指出，民眾如購買MeN Go 無限暢遊30天只要1250元，即可擁有不限里程、不限次數搭乘捷運、輕軌及市區公車等優惠；高市觀光局7月上線的「高雄旅遊人潮警示燈號系統」測試版，也可查詢蓮池潭、駁二特區、愛河、旗津等景區即時人流，提供民眾規劃出遊時參考。

捷運 高捷 連假

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