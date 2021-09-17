南台灣首家職場教保服務中心 台南生活美學館揭牌

文化部在南台灣第一家職場互助教保服務中心，今天在國立台南生活美學館揭牌，不只營造友善育兒環境，也讓小朋友沐浴在文化藝術學習情境中。

南台灣第一家職場互助教保服務中心，位於國立台南生活美學館2樓，由文化部次長李連權、台南市政府教育局副局長吳國珉、美學館長黃瓊瑩等人共同揭牌。

李連權指出，政府機構公共空間轉化成職場互助教保服務中心是文化部重要政策，文化部將持續推動所屬機關設置非營利幼兒園或職場互助教保服務中心。台南生活美學館的職場教保服務中心，不只營造友善育兒環境，也讓小朋友沐浴在文化藝術學習情境中。

李連權表示，文化部同時計畫在台南火車站旁文創園區設置幼兒園，預定1年後完成，以配合公共化教保及托育服務政策，營造友善平價職場育兒環境。

國立台南生活美學館表示，職場教保服務中心由原行政活動館2樓親子閱覽室，轉型作為幼兒專用室內活動室及配膳室。目前已完成設立程序，優先招收台南生活美學館及聯合教保服務機關的員工子女，未滿招則開放招收一般幼兒，預計招收2歲以上至入國民小學前幼兒60名。

台南生活美學館人員說，職場互助教保服務中心委由彭婉如文教基金會營運，基金會自2006年起在台北、高雄、基隆、屏東、桃園、新北共承辦13所非營利幼兒園及2所教保中心，長期推動托育政策及相關服務，有豐富的教保服務經驗及專業團隊資源。

台南市政府教育局表示，台南市5年來增設247班公共化幼兒園，今年再增加3家非營利幼兒園、1家職場教保中心外，明年預定還會再輔導5家職場教保中心成立，提供211名幼兒教保服務。

另因應科技工業區對教保服務的需求，教育局已規劃2024年前在南科特定區及沙崙綠能科學城鄰近行政區增加115班公共化幼兒園。