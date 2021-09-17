快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

南台灣首家職場教保服務中心 台南生活美學館揭牌

中央社 / 台南17日電

文化部在南台灣第一家職場互助教保服務中心，今天在國立台南生活美學館揭牌，不只營造友善育兒環境，也讓小朋友沐浴在文化藝術學習情境中。

南台灣第一家職場互助教保服務中心，位於國立台南生活美學館2樓，由文化部次長李連權、台南市政府教育局副局長吳國珉、美學館長黃瓊瑩等人共同揭牌。

李連權指出，政府機構公共空間轉化成職場互助教保服務中心是文化部重要政策，文化部將持續推動所屬機關設置非營利幼兒園或職場互助教保服務中心。台南生活美學館的職場教保服務中心，不只營造友善育兒環境，也讓小朋友沐浴在文化藝術學習情境中。

李連權表示，文化部同時計畫在台南火車站旁文創園區設置幼兒園，預定1年後完成，以配合公共化教保及托育服務政策，營造友善平價職場育兒環境。

國立台南生活美學館表示，職場教保服務中心由原行政活動館2樓親子閱覽室，轉型作為幼兒專用室內活動室及配膳室。目前已完成設立程序，優先招收台南生活美學館及聯合教保服務機關的員工子女，未滿招則開放招收一般幼兒，預計招收2歲以上至入國民小學前幼兒60名。

台南生活美學館人員說，職場互助教保服務中心委由彭婉如文教基金會營運，基金會自2006年起在台北、高雄、基隆、屏東、桃園、新北共承辦13所非營利幼兒園及2所教保中心，長期推動托育政策及相關服務，有豐富的教保服務經驗及專業團隊資源。

台南市政府教育局表示，台南市5年來增設247班公共化幼兒園，今年再增加3家非營利幼兒園、1家職場教保中心外，明年預定還會再輔導5家職場教保中心成立，提供211名幼兒教保服務。

另因應科技工業區對教保服務的需求，教育局已規劃2024年前在南科特定區及沙崙綠能科學城鄰近行政區增加115班公共化幼兒園。

職場 幼兒園 文化部

延伸閱讀

北市國小書法練習本疑驗出甲醛 議員爆:學生出現頭暈

感恩教師節 台中市府結合122家業者提供優惠

文化部辦幼兒園 南市首園成立 陶冶藝術人文好幸福

文化部預告修正公共電視法 將廣徵意見完成草案

相關新聞

高雄橘線鳳山大東站完成都審 開發方式三選一

高雄市推動捷運、輕軌周邊土地活化運用，高市府捷運局指出，高市都市計畫委員會今天審議通過捷運橘線鳳山大東站（O13）周邊土...

正修科大媒合東港華珍食品 新埤鄉「火鳳酥」誕生

正修科技大學執行教育部大學社會責任計畫，去年選在屏東縣新埤鄉執行實踐計畫，以打造好吃、好玩、好健康的樂活鄉為目標，老師帶...

金門金寧鄉中秋節博餅快閃登場 民眾熱情參與試手氣

再過兩天就是中秋節了，金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，吸引不少民眾一早就來「博2把」試手氣，許多洽公民眾或金大學生...

高雄與帛琉科羅州締結姊妹市 期待旅遊泡泡恢復直航

台灣與邦交國帛琉共和國互動頻繁，高市府今天與帛琉第一大州科羅州成為姊妹市，帛琉駐台大使歐克麗擔任見證人，高雄市長陳其邁與...

高雄市府增編預算挺警消 基層樂觀其成

高雄市警察局與消防局今天上午同步發布明年度總預算案，同表示市政會議通過明年度總預算大幅增加；警察局獲編明年度總預算，比今...

恆春、車城 6線小黃公車上路

屏東縣政府為改善偏鄉公共運輸，在偏、原鄉推動幸福巴士服務，建構郊區小黃公車路網，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮13條小黃公車路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。