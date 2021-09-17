正修科大媒合東港華珍食品 新埤鄉「火鳳酥」誕生

正修科技大學執行教育部大學社會責任計畫，去年選在屏東縣新埤鄉執行實踐計畫，以打造好吃、好玩、好健康的樂活鄉為目標，老師帶著學生以專業知識及創意活力，為偏鄉注入能量，振興經濟；正修與社區合作成立的實踐基地今天揭牌，並發表媒合當地火龍果及鳳梨與華珍食品共同研發的「火鳳酥」，展現社區營造及產業發展升級的階段性成果；新埤社區發展協會理事長張瑞琴說，代表在地的精緻產品誕生時，感動到說不出話來。

計畫主持人陳信宏說，新埤鄉是人口逐年下降的農業鄉，從最多的1.5萬人降到快破萬人，大學社會責任實踐計畫以「農產加值。品牌行銷」、「休閒觀光。悠遊新埤」及「青年就業。食在新埤」3大主軸，並擬定執行策略，以發展就業機會、活絡經濟、人口回流為目標，以師生帶來的專業知識及創意活力，達成偏鄉經濟成長與永續發展的目標願景。

副教授王寶惜說，計畫除運用餐飲管理專業開發產品，也讓學生投入實踐基地的創建，與社區人討論規畫打造生動活潑3D彩繪牆，成為新打卡景點；另為餉潭國小長期做課後輔導，縮短城鄉差距，於新埤國小辦科學教育及義煮活動、與東港鎮華珍食品合作開發特色伴手禮火鳳酥、協助客家六堆願景工作坊辦理文化導覽活動、與社區合辦健康講座、咖啡教學，並將新埤元素融入課程。

「發展特色伴手禮，是產業升級必走的一步！」她說，新埤鄉水果產量豐富，但市場價格波動較大，影響農民收入與地方發展，今年又碰到火龍果盛產與鳳梨無法外銷中國大陸的打擊，加上疫情嚴峻，農民苦不堪言，媒合華珍食品開發特色伴手禮，希望能走向國際；陳信宏說，的台灣農民平均年齡高達62歲，對新知識與智能農業技較匱乏，藉由計畫導入資訊科技協助轉型產銷履歷認證與提高附加價值，可吸引二代返鄉投入一級產業的生產。