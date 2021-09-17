正修科大媒合東港華珍食品 新埤鄉「火鳳酥」誕生
正修科技大學執行教育部大學社會責任計畫，去年選在屏東縣新埤鄉執行實踐計畫，以打造好吃、好玩、好健康的樂活鄉為目標，老師帶著學生以專業知識及創意活力，為偏鄉注入能量，振興經濟；正修與社區合作成立的實踐基地今天揭牌，並發表媒合當地火龍果及鳳梨與華珍食品共同研發的「火鳳酥」，展現社區營造及產業發展升級的階段性成果；新埤社區發展協會理事長張瑞琴說，代表在地的精緻產品誕生時，感動到說不出話來。
計畫主持人陳信宏說，新埤鄉是人口逐年下降的農業鄉，從最多的1.5萬人降到快破萬人，大學社會責任實踐計畫以「農產加值。品牌行銷」、「休閒觀光。悠遊新埤」及「青年就業。食在新埤」3大主軸，並擬定執行策略，以發展就業機會、活絡經濟、人口回流為目標，以師生帶來的專業知識及創意活力，達成偏鄉經濟成長與永續發展的目標願景。
副教授王寶惜說，計畫除運用餐飲管理專業開發產品，也讓學生投入實踐基地的創建，與社區人討論規畫打造生動活潑3D彩繪牆，成為新打卡景點；另為餉潭國小長期做課後輔導，縮短城鄉差距，於新埤國小辦科學教育及義煮活動、與東港鎮華珍食品合作開發特色伴手禮火鳳酥、協助客家六堆願景工作坊辦理文化導覽活動、與社區合辦健康講座、咖啡教學，並將新埤元素融入課程。
「發展特色伴手禮，是產業升級必走的一步！」她說，新埤鄉水果產量豐富，但市場價格波動較大，影響農民收入與地方發展，今年又碰到火龍果盛產與鳳梨無法外銷中國大陸的打擊，加上疫情嚴峻，農民苦不堪言，媒合華珍食品開發特色伴手禮，希望能走向國際；陳信宏說，的台灣農民平均年齡高達62歲，對新知識與智能農業技較匱乏，藉由計畫導入資訊科技協助轉型產銷履歷認證與提高附加價值，可吸引二代返鄉投入一級產業的生產。
新埤鄉長林志成感謝正修師生成為社區營造及產業發展升級的幕後推手；社區發展協會理事長張瑞琴說，第一眼看到代表在地的精緻伴手禮誕生時，驕傲感油然而生，感動到說不出話來。
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