高雄與帛琉科羅州締結姊妹市 陳其邁：交流更頻繁

高雄市政府今天與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定。高雄市長陳其邁說，台帛建交後，雙方往來如家人，感謝帛琉在國際組織為台灣仗義執言，未來台帛交流一定會更頻繁。

高市府上午舉行高雄市與帛琉共和國科羅州姊妹市締盟簽署儀式，由於頻寬因素，雙邊無法視訊，現場由陳其邁和出身科羅州的帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）簽署見證，並由科羅州州長吉本斯（Franco Gibbons）預錄影片致詞。

完成簽署儀式後，科羅州成為高雄市第35個姊妹市及友好城市。陳其邁致詞說，台帛建交後，雙方在醫療、農業、漁業、觀光等都有深厚交流，他也代表台灣人感謝帛琉在世界衛生大會等國際組織為台灣仗義執言，患難見真情。

陳其邁說，台帛人民之間的往來及文化交流、城市交流等，有如同家人般的感情。帛琉總統惠恕仁3月曾到訪高雄，如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨穩，相信在旅遊泡泡2.0規劃下，未來雙方交流一定會更加頻繁。

歐克麗表示，中華民國是帛琉重要的友邦，高雄市與科羅州締結姊妹市，有助雙方更多交流互動，她也會極力促成高雄直飛帛琉航班。吉本斯表示，這是段友好關係的起點，對雙方都是很好的契機，相信會淵遠流長。