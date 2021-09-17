快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門金寧鄉中秋節博餅快閃登場 民眾熱情參與試手氣

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，由金寧鄉長楊忠俊（右四）、鄉代表會主席莊振源（左四）等人一起主持。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，由金寧鄉長楊忠俊（右四）、鄉代表會主席莊振源（左四）等人一起主持。圖／金寧鄉公所提供

再過兩天就是中秋節了，金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，吸引不少民眾一早就來「博2把」試手氣，許多洽公民眾或金大學生也來體驗，更有攜家帶眷、呼朋喚友相約到場博一把，民眾都說很好玩！

金寧鄉長楊忠俊、鄉代表會主席莊振源、副主席楊水信、鄉公所主任秘書蔡世舜、秘書王四川等人今天上午一起主持博餅活動，並與前來體驗的民眾同樂，現場熱鬧滾滾。

楊忠俊表示，「中秋博狀元餅」是一項擁有百年歷史傳統的擲骰遊戲，也可說是金門中秋佳節所舉行一年一度的重要民俗文化活動。今年中秋博餅活動因應疫情取消，但為了讓大家能體驗這項擁有百年歷史的傳統活動，該所特別舉辦了快閃博餅活動，限時一天，開放民眾一起試試手氣吧！每人限玩一回，共有三次擲骰機會，以三次中最高成績發放相對應彩品。

此外，為感謝醫護及防疫相關人員的辛苦，凡出示相關證件者即可增加2次擲骰機會。活動獎項：「狀元獎」是金門高粱鴻龍佳釀禮盒、「分平」石蚵娃娃乙隻、「三紅」走吧!金寧景點磁鐵套組、「四進」金寧特色周邊口罩/紙膠帶(隨機發放)、「二舉」巧克力一條、「一秀」貢糖一顆。

這項活動從早上9點，一直持續到下午5點 ，歡迎民眾把握最後的幾小時，趕緊來參加；鄉公所也搭設等待區帳篷，貼心讓排隊民眾能避免曬太陽，活動遵守相關防疫規定進行體驗，全程佩戴口罩，酒精洗手，骰具也專人清消，讓民眾能安全、安心試手氣！（飲酒過量、有礙健康）

金寧鄉公所今天辦「快閃博餅」活動，不少洽公民眾也來體驗，直說好好玩。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉公所今天辦「快閃博餅」活動，不少洽公民眾也來體驗，直說好好玩。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，吸引不少民眾到場排隊試手氣。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，吸引不少民眾到場排隊試手氣。圖／金寧鄉公所提供

中秋節 快閃 口罩

延伸閱讀

金門3000元振興券10/1起發放 盼創造20億商機

中秋節連假台南垃圾正常收運 烤肉垃圾無火苗才能丟

921中秋節當天 台南路邊停車收費暫停1天

金門航線再添生力軍 「藍鵲」輪今通過二航線試航

相關新聞

高雄橘線鳳山大東站完成都審 開發方式三選一

高雄市推動捷運、輕軌周邊土地活化運用，高市府捷運局指出，高市都市計畫委員會今天審議通過捷運橘線鳳山大東站（O13）周邊土...

正修科大媒合東港華珍食品 新埤鄉「火鳳酥」誕生

正修科技大學執行教育部大學社會責任計畫，去年選在屏東縣新埤鄉執行實踐計畫，以打造好吃、好玩、好健康的樂活鄉為目標，老師帶...

金門金寧鄉中秋節博餅快閃登場 民眾熱情參與試手氣

再過兩天就是中秋節了，金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，吸引不少民眾一早就來「博2把」試手氣，許多洽公民眾或金大學生...

高雄與帛琉科羅州締結姊妹市 期待旅遊泡泡恢復直航

台灣與邦交國帛琉共和國互動頻繁，高市府今天與帛琉第一大州科羅州成為姊妹市，帛琉駐台大使歐克麗擔任見證人，高雄市長陳其邁與...

高雄市府增編預算挺警消 基層樂觀其成

高雄市警察局與消防局今天上午同步發布明年度總預算案，同表示市政會議通過明年度總預算大幅增加；警察局獲編明年度總預算，比今...

恆春、車城 6線小黃公車上路

屏東縣政府為改善偏鄉公共運輸，在偏、原鄉推動幸福巴士服務，建構郊區小黃公車路網，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮13條小黃公車路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。