金門金寧鄉中秋節博餅快閃登場 民眾熱情參與試手氣

再過兩天就是中秋節了，金寧鄉公所今天提前辦「快閃博餅」活動，吸引不少民眾一早就來「博2把」試手氣，許多洽公民眾或金大學生也來體驗，更有攜家帶眷、呼朋喚友相約到場博一把，民眾都說很好玩！

金寧鄉長楊忠俊、鄉代表會主席莊振源、副主席楊水信、鄉公所主任秘書蔡世舜、秘書王四川等人今天上午一起主持博餅活動，並與前來體驗的民眾同樂，現場熱鬧滾滾。

楊忠俊表示，「中秋博狀元餅」是一項擁有百年歷史傳統的擲骰遊戲，也可說是金門中秋佳節所舉行一年一度的重要民俗文化活動。今年中秋博餅活動因應疫情取消，但為了讓大家能體驗這項擁有百年歷史的傳統活動，該所特別舉辦了快閃博餅活動，限時一天，開放民眾一起試試手氣吧！每人限玩一回，共有三次擲骰機會，以三次中最高成績發放相對應彩品。

此外，為感謝醫護及防疫相關人員的辛苦，凡出示相關證件者即可增加2次擲骰機會。活動獎項：「狀元獎」是金門高粱鴻龍佳釀禮盒、「分平」石蚵娃娃乙隻、「三紅」走吧!金寧景點磁鐵套組、「四進」金寧特色周邊口罩/紙膠帶(隨機發放)、「二舉」巧克力一條、「一秀」貢糖一顆。

這項活動從早上9點，一直持續到下午5點 ，歡迎民眾把握最後的幾小時，趕緊來參加；鄉公所也搭設等待區帳篷，貼心讓排隊民眾能避免曬太陽，活動遵守相關防疫規定進行體驗，全程佩戴口罩，酒精洗手，骰具也專人清消，讓民眾能安全、安心試手氣！（飲酒過量、有礙健康）