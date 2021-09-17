高雄與帛琉科羅州締結姊妹市 期待旅遊泡泡恢復直航

台灣與邦交國帛琉共和國互動頻繁，高市府今天與帛琉第一大州科羅州成為姊妹市，帛琉駐台大使歐克麗擔任見證人，高雄市長陳其邁與科羅州簽署姊妹市協定，期盼旅遊泡泡能讓高雄早日恢復帛琉飛機直航。高市府指出，科羅州是高雄市的第35個姊妹市與友好城市。

繼上周與日本京都簽訂協定書後，高雄市府今天再度與帛琉科羅州締結姊妹市情誼，因網路頻寬問題無法兩地視訊締盟，高雄市府邀請帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）到場見證，遠在帛琉的州長吉本斯（Franco Gibbons）透過影片致詞，他表示，期盼締盟成為一家人，兩城市情誼可以長長久久。

歐克麗說，帛琉有進口台中與高雄的農特產品，在百貨公司上架銷售，她非常期待不久後高雄飛機可以直航帛琉，她在帛琉的家人可以來高雄出遊，也有更多高雄人去帛琉觀光。歐克麗私下透露，她非常希望加速高雄、帛琉兩地直航，不僅南台灣民眾方便前往帛琉進行旅遊，有醫療需求的帛琉人民也方便來義大醫院就醫。

陳其邁喜歡潛水，造訪帛琉30幾次，甚至知道歐克麗大使說的百貨公司對街的商店名稱，並以「上帝選定的島嶼」來讚嘆帛琉美景。