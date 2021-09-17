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金門3000元振興券10/1起發放 盼創造20億商機

中央社 / 金門縣17日電

金門縣長楊鎮浯今天宣布10月1日起發放3000元振興券，將有14萬縣民受惠，流通期間至明年4月30日；加上新台幣5000元紓困金和中央將推出的振興五倍券，可望創造20億元商機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響金門地區經濟，金門縣政府繼月初陸續發放縣民5000元紓困金後，今天再宣布推出3000元振興券。

楊鎮浯表示，振興券以設籍金門民眾為對象，預計嘉惠14萬縣民，限定在「金門地區商家消費」。今年縣民直接領取價值3000元的振興券，並增加面額100元振興券，造福地區小型商家。

楊鎮浯指出，振興券由10張面額100元及4張面額500元組成，預期可帶動地區至少4.2億元消費；加上紓困金5000元，預估產生超過10億元的經濟流通。而中央五倍券10月中旬發放之後，縣府會推出兩券合一的促銷方案，盼創造超過15億、甚至達到20億元商機，但是前提必須是疫情能夠和緩下來。

縣府表示，金門110年度3000元振興券10月1日到3日透過民眾熟悉的村里辦公處家戶配酒模式發放，振興券流通期間到民國111年4月30日。

為了避免振興券只流入大型量販連鎖店等特定商家，縣府今年仍保留核銷限額機制，每月限額150萬元；小型商家15萬元。此外，振興券辦理目標是改善地區商家經濟收益，因此限制票券不得用於購買家戶配酒或在金酒寧山庫批酒。

縣府表示，會視後續疫情警戒等級，調整振興券發行、流通、核銷及適用狀況，讓金門振興券發揮最的經濟效益。

金門 疫情

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