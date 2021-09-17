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高雄券數位綁定 消費登錄發票還可抽特斯拉

中央社 / 高雄17日電

高雄券今天公布數位綁定方案，高雄市長陳其邁表示，能和振興五倍券一起數位綁定，使用信用卡和電子支付很方便。另外，消費登錄發票，還可參加抽獎，最大獎是特斯拉電動車。

高雄市政府今天公布，民眾透過與高雄券合作的銀行及支付業者綁定數位振興五倍券時，可同步選擇加入「高雄開就賺」活動，銜接高雄券振興方案。高雄消費滿新台幣5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能拿到1000元高雄券。

民眾在高雄消費滿額後，會收到簡訊領券通知，可在網站上預約取券，或選擇郵寄到府，及在全台7-11或高雄捷運車站取券。

陳其邁上午出席與帛琉科羅州締結姊妹市活動，會後受訪表示，高雄券活動可直接跟中央數位振興五倍券一起綁定，用信用卡、電子支付很方便。另外，實體振興五倍券，消費滿額也能兌換高雄券。

陳其邁透露，市府還規劃消費登錄發票抽獎活動，具體內容後續公布。據了解，將天天抽iPhone手機，每月可抽出一輛特斯拉（Tesla）電動車。

陳其邁 信用 特斯拉

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