台灣專屬 寶可夢「高雄全島糖王爭霸戰」21日開跑

高雄市政府與精靈寶可夢GO（Pokemon GO）手遊合作，21日起舉辦台灣專屬活動「高雄全島糖王爭霸戰」，活動期間玩家捉到每一隻寶可夢都能為自己的城市累積分數。

「高雄全島糖王爭霸戰」活動時間從21日上午8時至28日晚間8時，期間玩家每捉到1隻寶可夢都能為所在城市累積分數，累積分數愈高的城市，將是贏家。

活動期間可上「高雄全島糖王爭霸戰城市排行榜」網站及Pokemon GO官方網站排行榜、Pokemon GO官方臉書及推特確認自己所在城市的最新排名。

另外，全球大挑戰競技場每日捕捉獎勵「地區挑戰」也將在活動期間為台灣開放，只要達成目標，當天剩餘的時間捕捉寶可夢時都可以獲得額外的3顆糖果，且獎勵將持續到隔天上午8時。

高雄市長陳其邁說，有鑒於近3個月來台灣受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，社會氛圍低迷，希望激發民眾，也盼活絡消費經濟。

陳其邁說，不只是高雄，全台玩家都能參與「高雄全島糖王爭霸戰」活動，提醒玩家們走出戶外時仍須戴口罩，並且保持社交距離。

高雄市政府觀光局為吸引寶可夢訓練家造訪高雄來當糖王，將推出多項訓練家專屬優惠，民眾可加入高雄市政府LINE官方或上高雄旅遊網，可獲得最新資訊。