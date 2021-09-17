高醫推到院前創傷救命術 助第一線消防守護患者

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天指出，意外事故傷害多年蟬聯國人十大死因，院方攜手高市消防局，推動到院前創傷救命術課程，提升第一線消防現場緊急救護處置，盼造福更多創傷患者。

高醫外傷暨重症外科主任陳昭文表示，在高醫院方支持下，民國109年開始籌備引進美國國家緊急救護技術員學會（NAEMT）的到院前創傷救命術（PHTLS）課程。

陳昭文說，在取得訓練中心資格後，今年4月高雄市消防局6名緊急救護教官完成訓練，其中3名教官14日通過試教取得指導員資格，同時也是高雄市第一批在地培訓的指導員，高醫未來將持續訓練醫師及消防局教官取得指導員資格，推廣到院前創傷救命術。

陳昭文進一步說明，重大創傷事故發生後1小時內常被認為是黃金急救時間，第一線消防人員在現場緊急救護處置，決定創傷患者的存活率及癒後發展。

陳昭文指出，PHTLS課程引進最新的國際創傷急救觀念，並整合前線119救護人員及到院後醫護人員對於創傷患者的照護模式，可望提升創傷患者的急救品質。

PHTLS課程嚴謹，除了不同課程討論外，完全擬真的互動式救護情境測驗，讓每名學員都能實際操作止血、氣管內管插管、靜脈注射等急救處置，並須在課程後通過筆試、術科情境測驗後才能取得證書。

此外，PHTLS課程也提供醫師、護理人員與119弟兄互相交流的平台，在照護嚴重創傷患者的每個階段，都能有效溝通、相互協助，共同目標就是挽救患者的生命、減少失能的程度，讓患者可康復回歸正常生活。

陳昭文表示，高醫的PHTLS訓練中心至今已辦理2梯次課程，共有5名醫師、9名護理人員及17名消防局救護人員完成訓練。

此外，高醫外傷及重症外科已有3名主治醫師及高雄市政府消防局3名緊急救護教官完成指導員認證，未來將會持續推廣PHTLS課程、訓練新血，共同搶救創傷患者生命。