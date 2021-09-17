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高雄市府增編預算挺警消 基層樂觀其成

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市政府增編明年度警、消預算，其中增購刑事、鑑識器材也是重要項目。圖／高雄市警局提供
高雄市政府增編明年度警、消預算，其中增購刑事、鑑識器材也是重要項目。圖／高雄市警局提供

高雄市警察局與消防局今天上午同步發布明年度總預算案，同表示市政會議通過明年度總預算大幅增加；警察局獲編明年度總預算，比今年度增加2.3億元，消防局更以增加1.91億元，強調是「歷年來增加最多」，有意凸顯高雄市長陳其邁力挺警、消，要讓基層「有感」。

基層警、消對明年度總預算增加，表示「當然樂觀其成，不然真的沒錢用」，有人直說「預算還要議會通過，沒那麼簡單」，也有人認為，明年要選舉，如果有議員刪預算，就可能被視為不挺警、消。高雄市議會將在9月28日開始的會期，審查警、消明年度預算。

高雄市警局表示，明年度預算案歲出編列108.76億元，較今年度106.46億元，預算增列2.3億，除用於人力預算，為查槍、掃毒、檢肅不良幫派組織及掃蕩街頭暴力，增購刑事、鑑識器材和改善交通、建置、維修監錄系統、汰換警用機車和整建辦公廳舍等。

高雄市警局表示，其中充實道路交通安全設備、設施及小港區防治易肇事計畫，明年度預算增編3913萬元，增加最多，其次是汰換警用機車425輛，增編3186萬元，有利逐年降低警用機車逾齡率，第三是廳舍整建及汰換辦公設施等部分，增編1508萬元。

高雄市消防局表示，明年度預算增列1.91億元，增加幅度歷年最高，主要用於汰換、充實、添購各式車輛、裝備、器材，及改善消防人員備勤環境等項目，為強化消防救災效能，汰換各式逾齡消防車輛，共增編1億1328萬元最多，其次是第一線消防人員裝備、新式搶救器材、無線電通訊設備及保險油料養護費用等部分，也共增編6478萬元。

高雄市政府增編明年預算，汰換逾齡警車。記者林保光／攝影
高雄市政府增編明年預算，汰換逾齡警車。記者林保光／攝影

高雄市 警察

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