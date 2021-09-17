高雄券數位方案 可結合信用卡和電子支付

高雄市政府今天公布高雄券數位方案，綁定合作業者的數位振興五倍券時，可同步選擇加入活動，在高雄消費滿新台幣5000元，且旅宿、餐飲累計逾2500元，就能領1000元高雄券。

高市府配合振興五倍券推出高雄券，盼讓五倍券、高雄券與在地業者加碼發揮加乘效應，「五倍變六倍」，疫情之後，助高雄經濟復甦。

經發局表示，高雄與國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行5家銀行業者及LINE Pay、台灣Pay、PChome Pi錢包和一卡通合作，綁定合作支付業者的數位振興五倍券時，即可同步選擇加入「高雄開就賺」活動，銜接高雄券數位振興方案。

高市府表示，使用數位綁定振興五倍券的民眾，在數位綁定後，在合作業者的綁定頁面中選擇加入「高雄開就賺」活動，在高雄消費滿5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能拿到1000元高雄券。累計金額、達標後會全程自動通知。

經發局表示，民眾在高雄消費滿額後，會收到簡訊領券通知，可在網站上預約取券，可選擇郵寄到府，也能選擇在全台7-11或高雄捷運車站取券。高雄券採50元小面額設計，讓更多小店家受惠。

高市府表示，高雄券全市消費皆可用，不論是使用紙本振興五倍券、數位振興五倍券的民眾都可以參加「高雄開就賺」活動，實體振興券方案細節將陸續公布。另銀行業者也同步推出加碼方案，不僅有抽獎，還有最高1萬元刷卡金。