防中秋人潮 高雄駁二等7景點可查警示燈號

中秋4天連假將至，為兼顧防疫需求與預防景區爆炸性人潮，高雄市觀光局今天表示，將加強觀光景點人流管制與防疫作為，民眾也可查看高雄旅遊警示燈號，避免前往人潮擁擠地點。

中秋連假到來，高雄市觀光局運用通訊及AI技術進行人流分析，並與遠傳電信合作開發「高雄旅遊人潮警示燈號系統」，希望掌握開放式景點現場人流狀況，適時警示及管制，目前對蓮池潭、駁二、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山等7大開放式熱門景點提供即時人流燈號訊息。

觀光局表示，中秋連假期間，民眾可在出遊前，用電腦或手機等電子設備上高雄旅遊網「高雄旅遊人潮警示燈號系統」專區查詢景點人流訊息，綠燈則表示目前景區人潮尚可；黃燈為景區容留人數略多，已達警示狀況往；紅燈為景區容留人數即將過量，現場進行管制。

在交通部分，觀光局也提醒，民眾出門可先上高雄市交通局網站查詢即時交通資訊，掌握高雄各路段車流情形，以避免塞車及景點過度擁擠，影響遊玩品質。出遊時也務必遵守個地點COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫措施。