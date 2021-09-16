澄清湖周邊公有停車格智慧化 一年約可省1千5百萬

高雄市交通局為解決澄清湖、高雄長庚醫院周邊停車困難問題，規畫智慧路邊停車系統今天下午舉辦啟動儀式，高雄市副市長林欽榮表示，澄清湖周邊共有510個公有車位，駕駛只要下載「高雄好停車APP」可顯示即時空位，並可綁定信用卡、一卡通線上繳費，打造無紙化智慧城市。

林欽榮、交通局長張淑娟、廠商阜爾運通公司董事長楊文杰等人今天出席啟動儀式，林欽榮表示，市長陳其邁就任後推出智慧城市優先，2018年市府交通局在高雄軟體園區推出56格公有停車位智慧化，澄清湖為南台灣著名景點，鄰近有高雄長庚醫院及正修科技大學，車位常常一位難尋。

林欽榮表示，本次與阜爾運通公司結盟，設立長柱型、短柱型、嵌入型等多樣智慧停車格車牌AI辨識系統，一年約可省下1千500多萬元行政開銷，也可配合環境達到美觀效果。楊文杰表示，過去智慧停車格多以長柱型辨識系統紀錄車牌，但有店家反映不吉利，因此改良出目前最小型嵌入式辨識系統。

林欽榮說，智慧科技無法完全取代人力但能節省開銷，高雄目前還有4萬9千格公有停車位由巡檢員負責，多餘人力將再安排至其他區域進行停車格收費，高雄、台南的智慧停車系統獨步全國，下一步預計往衛武營、中正文化中心陸續推動。

張淑娟表示，智慧停車系統採無紙化開單的環保措施，民眾可下載「高雄好停車APP」，開啟欲到達區域地圖，顯示周邊道路停車格位的即時資訊，鎖定停車地點後進行停車導引至目的停車格，設備會自動感應車輛進入，並啟動車牌辨識及計價，停車5分鐘內免費。