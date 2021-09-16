高市南區綠能發電示範廠案需100億 市府自辦或BOT惹議

高雄市議會今天舉辦「高雄市南區焚化廠重建應由市府自辦或BOT委外辦理公聽會」，環保局表示，南區廠重建需100億經費，市府財政難以負擔，BOT是最好的選擇，新廠的設計處理量會減少，空汙排放量也會大幅降低。現場有多名里長反對BOT方式，議會請環保局應加強溝通。

高雄市4座焚化廠約在89年陸續興建，目前都已老舊、接近20年使用年限，其中的中區焚化廠將停爐停燒。南區資源回收廠至今運轉已滿21年，市府計畫採用促參法方式重建符合再生能源發電的新廠，環保局預計於110年完成相關促參招商作業，以BOT方式委外重建。

環保局南區廠長林燦銘表示，南區廠日處理一般與事業廢棄物量1800噸，新廠的設計處理量將降到1600噸；未來整體空汙排放量也會大幅降低，廢水全數回收。

議員陳麗娜表示，因重建經費需100億，市府財政拮据、難以負擔，所以希望採BOT，但未和地方充分溝通，環保局5月初辦理招商說明會時遭抗議，要求市府就自辦重建、委外BOT兩種方式再作評估。她表示，高雄市目前有33億廢棄物清理基金，建議修自治條例讓廢清基金可以融資舉借，加上南區廠有區域焚化任務，中央也會給補助款，市府自行斥資重建仍有可行性，可自行掌握處理量。

義守大學公共政策與管理系助理教授吳明孝表示，高雄市環保局南區綠能發電示範廠BOT案要100億，這樣大規模的案子是否有潛在廠商願意投資？若無則此案是否會延宕數年？但市府自辦也要考量，若市府所轄專款基金全部投入，是否可能排擠其他重要政策或事務推動？且基於環保署現行政策，對是否可以得到專案補助並不太樂觀。