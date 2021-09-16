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企業捐贈2000杯黑纖粥挺台東防疫醫護
中秋連假將到來，預估有大量返鄉民眾及觀光遊客湧入台東，勢必一線醫護人員防疫繃緊神經，威盛保險經紀人股份有限公司與在地企業源天然公司共同發起「串聯愛、暖醫護」活動，捐贈2000杯黑纖粥給縣衛生局，為醫護人員打氣。
副縣長王志輝說，自疫情發生來，縣內第一線防疫醫護人員堅守崗位，持續守護鄉親的健康，才能創造台東零確診最長的紀錄，中秋連假將屆，為提升台東整體防疫，連假期間在火車站、航空站及富岡漁港設快篩站，免費提供快篩服務。
今天上午10點由源天然農業公司創辦人羅永昌代為捐贈2000杯源天然黑纖粥給衛生局，由王志輝代表接受，在中秋節前夕為第一線防疫醫護人員加油打氣，並由王志輝致贈感謝狀，感謝威盛保經與源天然等公司對防疫醫護人員的支持。
威盛保經公司則說，發起這項公益活動，除對疫情期間防疫醫護人員的辛勞表達感謝，也選用在地好物源天然黑纖粥，暖醫護也挺台東社企，盼也能拋磚引玉讓更多民間企業支持。
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