金門AZ疫苗充足 縣府：持續開放接種原有開放對象
金門縣9月14日獲配AZ疫苗8600劑，昨日開始接種第八期預約民眾及9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10周以上民眾，金門縣政府今天表示，經檢討金門疫苗能量後，自即日起持續辦理縣籍18歲以上尚未接種第一劑疫苗者，以及第1劑AZ疫苗接種滿10周者施打。
金門縣衛生局表示，8月4日開打18歲以上縣籍鄉親、就讀金門學校的學生、持有居留證的外籍人士(居留地及工作地點皆為金門或居留證在台灣但工作地點為金門者)以及持有效證件的外籍人士(由縣府協助造冊者)，後因中央政策疫苗配送量皆依照COVID-19公費疫苗預約平台登記人數撥發疫苗，以致金門日前疫苗短缺，經檢討本次配發之疫苗量，尚足夠持續辦理上述對象進行接種。
衛生局也呼籲，上述對象以及第1劑AZ疫苗接種滿10周者，雖未於COVID-19公費疫苗預約平台預約，仍可逕向14家合約院所預約接種，使民眾盡快獲得保護力，並提高金門的疫苗覆蓋率。
目前金門共有14家COVID-19疫苗合約院所可提供接種服務，包含金門醫院、五鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家診所、禾心診所、三大診所、健康診所、安仁診所及台大中心診所。
衛生局也提醒，AZ疫苗屬多劑型疫苗，1瓶可接種10至11人，為使疫苗有效利用，避免浪費，及避免群聚，所有合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院則請多利用網路掛號預約。
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