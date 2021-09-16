佳冬戰備道變最舒適公路 公路局拚連假前全線通車

漢光37號演習屏東佳冬戰備道戰機起降昨天圓滿達成，它是高屏銜接台東縣和屏東恆春半島的主要道路，中秋4天連假將至，軍方相關設施撤離後，公路總局第3區養護工程處昨天接手，今起加快中央雙向各兩個快車道的復原工程，搶在連假前開放全線通行；目前僅開放外側車道，用路人對平穩舒適的行車品質大呼讚，也有「全台公路當如是也」的感慨。

公路總局有關主管說，41年前啟用的省道台1線佳冬戰備道，當時就是設計為備用跑道，長2266公尺，寬度42公尺，但實際供飛機起降的寬度僅24公尺；10年前配合戰機起降演習更新鋪面後，被用路人譽為「全國最舒適公路」，後因重型車輛長年輾壓而衰退，這次軍演重新刨鋪路面，戰機起降的鋪面強度遠大於一般道路，採改良式柔性瀝青鋪面，厚度至少8公分，成本高出一倍，行車品質和一般瀝青鋪面當然有差。

有關主管說，佳冬戰備道之前劃上戰機跑道專用的標示線，並撤除中央分隔島，演習結束後，養護單位要塗銷臨時跑道標線並劃上省道交通標示線，同時吊掛混凝土分隔島放置工程，今明兩天僅開放最外側快車道及慢車道行駛，以利於內側車道施工，希望趕在明天晚上前全線開放，以紓解連假龐大車潮。

台1線屏東枋寮水底寮五叉路口，是高屏往返台東和墾丁的必經地，枋寮警方預估連假前兩天南下車流將高達4萬車次，後兩天北返車流可達5萬車次；已規畫尖峰時段調撥車道、替代道路等措施，還將加強黃紅牌重機及汽車違規行駛機慢車道的取締，重要瓶頸路段會加派員警指揮。