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佳冬戰備道變最舒適公路 公路局拚連假前全線通車

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
台1線屏東佳冬戰備道戰機起降圓滿結束，目前僅開放外側車道，公路總局加快中央雙向各兩個快車道的復原工程搶在連假前開放全線通行。記者潘欣中／攝影
台1線屏東佳冬戰備道戰機起降圓滿結束，目前僅開放外側車道，公路總局加快中央雙向各兩個快車道的復原工程搶在連假前開放全線通行。記者潘欣中／攝影

漢光37號演習屏東佳冬戰備道戰機起降昨天圓滿達成，它是高屏銜接台東縣和屏東恆春半島的主要道路，中秋4天連假將至，軍方相關設施撤離後，公路總局第3區養護工程處昨天接手，今起加快中央雙向各兩個快車道的復原工程，搶在連假前開放全線通行；目前僅開放外側車道，用路人對平穩舒適的行車品質大呼讚，也有「全台公路當如是也」的感慨。

公路總局有關主管說，41年前啟用的省道台1線佳冬戰備道，當時就是設計為備用跑道，長2266公尺，寬度42公尺，但實際供飛機起降的寬度僅24公尺；10年前配合戰機起降演習更新鋪面後，被用路人譽為「全國最舒適公路」，後因重型車輛長年輾壓而衰退，這次軍演重新刨鋪路面，戰機起降的鋪面強度遠大於一般道路，採改良式柔性瀝青鋪面，厚度至少8公分，成本高出一倍，行車品質和一般瀝青鋪面當然有差。

有關主管說，佳冬戰備道之前劃上戰機跑道專用的標示線，並撤除中央分隔島，演習結束後，養護單位要塗銷臨時跑道標線並劃上省道交通標示線，同時吊掛混凝土分隔島放置工程，今明兩天僅開放最外側快車道及慢車道行駛，以利於內側車道施工，希望趕在明天晚上前全線開放，以紓解連假龐大車潮。

台1線屏東枋寮水底寮五叉路口，是高屏往返台東和墾丁的必經地，枋寮警方預估連假前兩天南下車流將高達4萬車次，後兩天北返車流可達5萬車次；已規畫尖峰時段調撥車道、替代道路等措施，還將加強黃紅牌重機及汽車違規行駛機慢車道的取締，重要瓶頸路段會加派員警指揮。

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