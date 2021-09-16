高雄氣爆案三審定讞 藍營指市府恐需賠8億多

高雄氣爆案三審定讞，最高法院判高雄市政府前副祕書長趙建喬等三人3年6月不等徒刑，李長榮化工、華運等9人全部無罪確定。李長榮集團總裁李謀偉為此發布聲明表示由衷感謝，會持續透過基金會協助受難者及家屬，但此案定讞，地方民代則見解不一，藍營籲重開國家賠償委員會，廢棄民進黨政府不向肇事的公務員求償的認定，綠營則認為廠商全逃過刑責，匪夷所思。

針對高雄氣爆案判決結果，李謀偉在聲明中表示，最高法院昨日就高雄氣爆刑事案件駁回檢察官上訴，判決李長榮化工公司的6位被告全部無罪定讞，此訴訟事件至此告一段落，對於各界的關懷與支持，他個人致上由衷感謝。

李謀偉說，事故發生後，法院尚未釐清責任歸屬前，李長榮化工與高雄市政府、華運倉儲公司攜手努力，促使罹難者家屬及重傷者在多年前獲得賠償，「我們的善念是一致的，共同幫助災民走出新的人生」。

他表示，基於同樣的出發點，去年他和其他5位榮化被告同仁成立「財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會」，為受難者或其家屬進行職業與教育訓練，接下來仍會繼續透過基金會協助他們。

高雄氣爆判決最終廠商全身而退，3名公務員需負罪責，民進黨高雄市議員黃文益表示，氣爆案是高雄人心中永遠的痛，相關人員都應負一定責任，而不應由少少數人扛起全責，這次判決，只剩3人有罪，廠商無一人判罪，令人失望，匪夷所思 。

兼任高雄731氣爆調查小組召集人的國民黨高雄市議員陳麗娜則說，7年來民進黨及陳菊一再卸責，甚至用代位求償方式轉移焦點，如今司法終於確定氣爆元兇是市府公務人員，總算把真相還給傷亡者及全國市民。

不過她表示，這項判決，市府要負擔的賠償金額恐達8億多，令人憤恨的是，民進黨為卸責護短，竟在2018年11月底交出高雄市執政權前召開國賠委員會，做出不向趙建喬等人求償的決議，使得他們一毛錢也不用賠。「民進黨的私心，肇事者免責，全部賠償費用都要由市民買單，這樣的行為怎麼對得起高雄人」？