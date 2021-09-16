感謝日本、醫護人員！高美館《奈良美智特展》加開專場

高雄市長陳其邁於今天到高雄巨蛋疫苗接種站表示，為感謝辛勞的醫護人員堅守防疫第一線，指示高雄市立美術館加開3天的《奈良美智特展》「有您真好－醫護專場」，讓醫護人員於短暫歇息片刻獲得心靈的療癒。陳其邁致贈醫護專場邀請卡給高醫董事長陳建志、高醫中和紀念醫院院長鍾飲文、巨蛋接種站指揮官蔡明儒指揮官與高醫護理部主任江秀珠。

陳其邁表示，艱難中足見真情，當台灣疫情再次緊張的此時，日本五度伸出友誼之手，已捐贈超過390萬劑疫苗給台灣，幫助台灣提高疫苗覆蓋率，他代表高雄市民感謝台日互相扶持的真摯情誼。

「健康需求在哪裡，高醫就在哪裡。」陳建志表示，高醫一直擔任健康守護者的角色，像今天就有22線、100多位同仁們在巨蛋場館支援。防疫這一年多來，醫護同仁們除了在各附屬機構執行醫療業務之外，也機動性的配合市府各項防疫政策，防疫需求在哪裡，高醫就在哪裡，希望疫情趕快退散。

高雄市文化局長王文翠表示，日本當代藝術家奈良美智的作品，為大眾帶來鼓勵與信心的療癒力量，在依循中央疫情指揮中心與高市府防疫政策下，《奈良美智特展》目前採一般民眾參觀展覽採預約制，預約都爆滿，加開的「有您真好－醫護專場」，也採預約制方式入場

高美館長李玉玲說，醫護人員可從醫護人員聯絡網、高美館官網、高美館官方臉書進行預約。目前規畫的三梯次《奈良美智特展》醫護專場，分別為9月27日、10月4日、10月11日上午9點半至下午5點半，每日各8場次。