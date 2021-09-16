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馬祖在地口述史培訓 盼多元觀點保留共同記憶

中央社 / 連江縣16日電

馬祖馬港社協自昨天起一連兩天舉辦口述史技巧培訓課，由文史工作者帶領民眾理解訪談技巧，盼倡導自下而上的民間歷史研究視角，透過訪談發展地方多元觀點論述，保留地方記憶。

文史工作者游桂香認為，每名長者的個人生命史，都可以置於馬祖整個社會，或是世界的大歷史中，可作為檢視歷史的時空背景。地區長者不免凋零，地方口述史起步較晚，但「遲到總比不到好」，希望透過記錄過往歲月，發揮承先啟後的傳承作用。

馬港社區發展協會舉辦「大廟小學堂」口述歷史訪談技巧培力工作坊，游桂香從馬祖的訪談經驗舉例，增加生動親切感與在地應用程度。

現場參與民眾也就馬港境天后宮靈穴、衣冠塚說法，討論居民傳承口述史與研究論述差異，展現論述生成需要口述調查與資料累積的過程。

游桂香強調口述工作的重要，並指出微觀生活史構築村落歷史，並對地方歷史具有重要性，希望在訪談培訓中，參與者除學習訪談技巧，也要確立尋找資料的目標，得以從生活中的人事物探索，找出小領域對大環境影響，讓地方記憶可以保留。

馬港社協表示，口述史培訓是希望每個對馬祖歷史有興趣的人，成為第一線田野調查人員，地方文本是長期累進過程，經過地方認可成為集體記憶。

馬港社協指出，培訓活動是希望大家可以一起參與，成為尋找記憶的人，今晚7時將繼續在馬祖境天后宮地下室舉辦實作訪談演練。

文史工作者 馬祖

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