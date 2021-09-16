影／不讓偏鄉成為公共運輸棄兒 屏南10元小黃公車上路

屏東縣政府推動偏鄉公共運輸改善，在偏原鄉推動幸福巴士服務外，也持續建構郊區小黃公車路網，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮13條小黃公車路線陸續通車後， 恆春半島恆春、車城6條路線今天上路，並導入無障礙服務，打造有愛而無礙的友善環境，滿足採買、就醫、就學、洽公等日常需求，提升長者及偏遠地區居民生活便利性。營運初期採取優惠銅板價10元，持社福卡免費。

縣長潘孟安說，在爭取中央重大交通建設外，也積極改善縣內公共運輸服務，尤其是長期交通不便的偏鄉地區，是推動交通改革的重中之重；在公車路網架構下，偏原鄉地區規畫由幸福巴士提供服務，在郊區則導入小黃公車；恆春、車城6條小黃公車路線今天通車後，累積35輛車、行駛19條路線，達成「一心三核」有小黃公車之階段目標，未來將持續滾動檢討，將幸福巴士及小黃公車服務擴及各需要的鄉鎮。

縣府交旅處說，屏東小黃公車服務自107年在屏東市開始推動，經過滾動檢討、改善識別及積極宣傳後，109年共計服務,788人次，較前年度成長4倍。累積成功經驗後，今年1月拓展至潮州鎮、東港鎮，貼心服務受好評，縣府打鐵趁熱，今年5至8月疫情期間不停擺，持續勘查路線及整備車輛，今天啟動恆春、車城6條小黃公車路線，讓公共運輸服務深入村里，帶著更多長者出來走動。

潘孟安說，屏東小黃公車除擴大服務範圍外，這次更購置6輛無障礙計程車，將與既有小黃公車混合調度，屏東市配置2輛、東港鎮1輛、潮州鎮1輛及恆春鎮2輛，除優先提供小黃公車預約使用外，在有額外運能情形下，也可提供身障民眾預約使用；今天通車後，全縣共有11輛通用計程車提供服務，也大幅提升無障礙運輸服務便利性。