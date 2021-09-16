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秋季魚病好發 高市動保處提醒加強水質管控

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
秋季魚病好發，高市動保處籲漁民加強管理防控疫病。記者王昭月／翻攝
秋季魚病好發，高市動保處籲漁民加強管理防控疫病。記者王昭月／翻攝

每年9至11月是養殖戶豐收的時刻，但也是最容易發生魚病的季節，高雄市動物保護處提醒養殖漁民加強魚塭水質管理，並注意魚隻攝餌情形，最好依體重進行輪捕出售，且切勿一次圍捕過多，也避免捕撈動作過大或時間過長，造成魚隻緊迫或外傷，導致寄生蟲性與細菌性疾病發生。

動保處表示，養殖魚類的疾病與季節性有關，尤其春、秋兩季溫差變化大，水溫會直接影響魚類的生理代謝，也會改變養殖池的藻相、浮游生物、溶氧、pH等生態，重點是水溫驟變，會降低魚類的免疫力，導致各魚病發生。

動保處長葉坤松表示，常見的寄生蟲疾病包括淡水白點蟲、海水白點蟲、海水卵圓鞭毛蟲，最適繁殖的溫度是15度到30度，每年入秋到隔年春季水溫環境適宜時，潛伏的寄生蟲就會大量繁殖為害魚隻。養殖後期，則可能因密集飼育導致池底累積大量有機質，所以每周應換流水，加強曝氣、定期投予沸石粉或水質改善劑，也改善池底以降低弧菌、產氣單胞菌、奴卡氏菌與上皮囊腫等疾病發生。

他表示，秋季需防範水溫變化導致倒藻，造成魚隻浮頭及泛池危害，因此建議增設增氧機，促進養殖池上下水層循環對流及溶氧，降低魚隻缺氧緊迫。也提醒，秋季投餌量應根據天氣、水質和魚隻攝食情況作適時調整，遵守定時、定量的投餌原則，確保魚隻營養需求並避免殘餌，維持良好的水質，才能預防魚隻於育成收成前，不會有緊迫與疫病爆發的情形。

動保處表示，養殖戶平時可善用設於高雄永安、鳳山及林園之魚病檢驗站，前兩站周一到周五上午9點至12點，提供水質檢測與魚病檢驗諮詢，林園站只開放一、三、五。

養殖戶如遇到魚病，可善用漁檢站協助檢驗水質。記者王昭月／翻攝
養殖戶如遇到魚病，可善用漁檢站協助檢驗水質。記者王昭月／翻攝

水質 寄生蟲

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