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高雄氣爆三審定讞 藍綠議員看法異

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市前市長陳菊現為監察院長。本報資料照
高雄市前市長陳菊現為監察院長。本報資料照

高雄氣爆案昨三審定讞，一審認定公務員和業者皆有責任，二審逆轉判趙建喬等3名公務員有罪，3人依過失致死罪判2年6個月至3年6個月定讞但李長榮化工總裁李謀偉等6人、華運倉儲公司3人均無罪，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。藍綠議員的觀點也大有差異，有人認為判決還給人民與廠商公道，但也有議員認為，廠商完全沒責任讓人無法接受。

高雄市議員黃紹庭表示，判決結果再次證明高雄氣爆是公部門的疏失所造成，這也讓人回想起當時的高雄市政府在氣爆發生時的卸責態度，不斷把責任推給中油、廠商，相當不負責任。黃紹庭說，過去要求前市長陳菊團隊道歉時，總是以「目前仍在司法程序」迴避，現已三審定讞，陳菊應出面道歉。

黃也呼籲，市長陳其邁應放棄國賠時效，也就是讓災民能繼續申請國賠，因前任市府當時以代位求償的方式，已損害災民申請國賠的權益。廠商即使在法律上沒有刑事責任，但仍須負道義責任。高雄市議員陳麗娜，也是高雄731氣暴調查小組召集人也認為代位求償是模糊焦點的作法。

高雄市議員黃文益認為，高雄氣爆是所有高雄人心中的痛，所有造成這起意外的相關人員都應負起一定的法律責任，而不是只讓少數人扛起全責，這次的判決只剩趙建喬等3名公務人員被判有罪，但廠商卻沒有任何一人須負刑事責任，「這樣的判決會讓民眾非常失望、匪夷所思。」

高雄市議員童燕珍則表示，高雄氣爆案花費種人心思調查，從判決看來市府的缺失相當明顯，包括在氣爆之前的通報、應變措施都不足，如果能盡早做到人車管制，死傷就能減少。但童燕珍認為，廠商完全沒有責任讓人覺得「怪怪的」。

氣爆 高雄市 國賠

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