金寧鄉明推出中秋博餅快閃活動 邀你來試手氣拿好禮

「中秋博餅」是一項擁有百年歷史的擲骰遊戲，也是金門中秋節的重頭戲，但今年中秋博餅活動因新冠肺炎疫情而取消，為了讓大家能體驗這項傳統活動， 金寧鄉公所將於明天推出「快閃博餅活動」，限時一天，邀你來試手氣、拿好禮！

博餅快閃活動將於明（17）日早上9點到下午5點，於金寧鄉公所1樓快閃博餅專區舉辦，中午休息時間12點至13點30分不開放體驗。每人限玩一回，共有三次擲骰機會，以三次中最高成績發放相對應彩品。

金寧鄉公所也說，為感謝醫護及防疫相關人員的辛苦，凡出示相關證件者即可增加兩次擲骰機會。活動獎項：[狀元]金門高粱鴻龍佳釀禮盒、[分平] 石蚵娃娃乙隻 、[三紅] 走吧!金寧景點磁鐵套組 、[四進]金寧特色周邊 口罩/紙膠帶(隨機發放)、[二舉] 巧克力一條、[一秀] 貢糖一顆。