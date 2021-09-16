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明霸克露橋今搶通 梅蘭明隧道落石不斷將另尋農路

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道涵管日前遭土石流掩埋，甲仙工務段連日搶修，今天開放通車。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道涵管日前遭土石流掩埋，甲仙工務段連日搶修，今天開放通車。圖／甲仙工務段提供

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道本月12日遭土石掩埋，公路總局甲仙工務段連日搶修，今天上午9點起開放通行，另梅蘭明隧道13日起發生無預警土石崩塌阻斷道路，段長陳正偉表示，目前除了派機具搶通，考量落石持續不斷，將與桃源區長謝英雄等人討論復興到梅蘭農路緊急通行方案。

陳正偉表示，本月12日受璨樹颱風外圍環流致高雄山區降雨，誘發玉穗溪數波土石流，造成玉穗溪口的明霸克露橋涵管便道再遭掩埋，昨天下午3點左右已進行到便道涵管埋設工作，但由於下午下雨，3點19分撤離所有施工人員及怪手，幸好玉穗溪沒有出現土石流。

今天上午5點機具進駐全力搶修，9點開放便道通行，預計後續維持每天開放6時段車輛通行。

陳正偉說，復興往梅山、拉芙蘭部落的梅蘭明隧道東洞口段自13日起發生上邊坡無預警土石崩塌，影響路段通行，雖然昨天上午起安排機具全力搶通，但上邊坡處仍持續處於不穩定狀態，施工機具無法靠近施工，為人員安全，人員機具只能暫時撤離，安排現場人員監看，等落石穩定立即進場搶救。

陳正偉表示，為盡早協助梅山、拉芙蘭里民脫困，目前第三區養工處考量緊急開放梅蘭里高繞梅蘭明隧道至復興里農路通行方案，稍後將與謝英雄、復興以上三里里長前往會勘，如果可行，將與桃源區公所及時對外公布說明。

高雄市桃源區連結復興里與梅山、拉芙蘭里的梅蘭明隧道遭土石崩落阻斷，現場持續落石不斷。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區連結復興里與梅山、拉芙蘭里的梅蘭明隧道遭土石崩落阻斷，現場持續落石不斷。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道涵管日前遭土石流掩埋，甲仙工務段連日搶修，今天開放通車。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道涵管日前遭土石流掩埋，甲仙工務段連日搶修，今天開放通車。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道涵管日前遭土石流掩埋，甲仙工務段連日搶修，今天開放通車。圖／甲仙工務段提供
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崩塌 土石流 落石

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