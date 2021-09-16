明霸克露橋今搶通 梅蘭明隧道落石不斷將另尋農路

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道本月12日遭土石掩埋，公路總局甲仙工務段連日搶修，今天上午9點起開放通行，另梅蘭明隧道13日起發生無預警土石崩塌阻斷道路，段長陳正偉表示，目前除了派機具搶通，考量落石持續不斷，將與桃源區長謝英雄等人討論復興到梅蘭農路緊急通行方案。

陳正偉表示，本月12日受璨樹颱風外圍環流致高雄山區降雨，誘發玉穗溪數波土石流，造成玉穗溪口的明霸克露橋涵管便道再遭掩埋，昨天下午3點左右已進行到便道涵管埋設工作，但由於下午下雨，3點19分撤離所有施工人員及怪手，幸好玉穗溪沒有出現土石流。

今天上午5點機具進駐全力搶修，9點開放便道通行，預計後續維持每天開放6時段車輛通行。

陳正偉說，復興往梅山、拉芙蘭部落的梅蘭明隧道東洞口段自13日起發生上邊坡無預警土石崩塌，影響路段通行，雖然昨天上午起安排機具全力搶通，但上邊坡處仍持續處於不穩定狀態，施工機具無法靠近施工，為人員安全，人員機具只能暫時撤離，安排現場人員監看，等落石穩定立即進場搶救。