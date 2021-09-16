明霸克露橋便道搶通 車輛可通行至復興里

颱風璨樹9月12日造成高雄玉穗溪數波土石流，再度掩埋明霸克露橋涵管便道，經連日搶修，今天上午9時重新開放便道通行，但交通仍因土石受阻，車輛只可通行至復興里。

公路總局第三區養護工程處表示，截至昨天下午3時止，已進行至便道涵管埋設工作，但因午後天候不佳，施工人員下午3時19分撤離，所幸無土石流發生。施工廠商今天早上5時全力搶修，並整理便道安全設施，預計9時開放便道通行，後續管制仍維持每天開放6時段辦理。

三工處說明，明霸克露橋涵管便道搶通後，用路人可繼續往東通行至復興里部落，但因梅蘭明隧道東洞口路段13日上邊坡土石無預警崩塌，東洞口遭土石掩埋，影響通行，車輛尚無法到達拉芙蘭里及梅山里。

三工處表示，雖然昨天上午動員機具全力搶通，但由於上邊坡仍處於不穩定狀態，現場持續落石，施工機械無法靠近施工，顧及施工人員安全，下令機具人員暫時撤離，並守視監看，待落石停止並穩定後將立即進場搶救。

為紓解梅山與梅蘭兩里民眾通行需求，目前三工處正與桃源區公所及復興以上3部落里長研議，部落緊急通行可藉高繞梅蘭明隧道至復興里農路方案，若可作為緊急民生通行通道，將會即時對外公布說明。

三工處提醒，由於桃源區勤和以上至梅蘭路段近期受災情形嚴重，玉穗溪仍有無預警土石流下衝等風險存在，整體路況並不穩定，建議若非絕對必要，勿行經此路段，也建議當地民眾減少外出；施工單位會在確保用路人安全及兼顧施工安全下，儘早搶通便道以滿足用路人需求。