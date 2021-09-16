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高雄機場修建經費增至747億 工程預計2025年發包

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄小港機場新航廈模擬圖。圖／民航局提供
高雄小港機場新航廈模擬圖。圖／民航局提供

行政院核定高雄國際機場修建經費，整體經費從原先500億元增至747.7億元，將興建新航廈、整建機坪、轉運中心、捷運站聯通道等工程。國際航廈空間安檢線也將從3線增至4線，另增設本國入境3線、出境4線及外籍旅客2線自動通關設備，加速旅客通關速度。

交通部規畫提出分階段建造集中式、智慧化大型航廈計畫，報請行政院專案支持改造升級計畫。並在行政院整合跨部會意見後，考量周邊產業交通建設長遠發展，協助檢討優化方案及預算調整，整體經費也從原先500億元，增加至747.7億元，年設計容量可達1650萬人次。工程也結合南部在地文化特色與風采，建置12座主題候機室、打造溫馨友善候機環境。推動綠色環保機場，設置太陽光電系統，年發電量達87.4萬度。

立委賴瑞隆表示，高雄國際機場為國內第二大國際機場，也是南台灣重要對外門戶。近年來客貨運量逐年增加，2019年總客運量達750萬人次、國際線也成長至608萬人次，預期2035年總客運量將達1023.4萬人、國際線年客運量885.7萬人。新航廈完工後除增加客貨運年容運量，也提升國際能見度及商務觀光能量。未來更將結合亞洲新灣區計畫、高科技產業走廊開發，帶動台灣經濟產業整體競爭力與國際接軌。

立委李昆澤表示，自己多次安排立法院交通委員會至高雄國際機場考察，要求交通部要做出與桃機的定位差異，也成功爭取國際線降落費優惠、裝設儀器降落系統(ISL)、擴建出境大廳、報到櫃台由80個增至88個、國內外航廈整修美化經費等。

交通部指出，整體計畫分兩期計畫作業，計畫經費分別為373.4及374.3億元經費，總面積11萬9122坪。第一期計畫已於7月12日函請行政院審議中，並同步辦理環評作業，預計於明年進行設計，預計於2025年發包動工。計畫重點包括在國際航廈東側建置新航廈、新登機C指廊與國內線航廈連通並用，提升旅客載運量達800萬人次。也同時進行機坪整建、轉運中心及捷運站聯通道等工程。

第二期計畫整合既有國際航廈重建為新航廈西側，並完成AB指廊改建後成為年容量1650萬人次新航廈機場，並拆除原有國內航廈及周邊景觀改善。並進行國際線空橋汰換工程、機場北側新建圍牆及周邊設施工程、滑行道系統改善工程等計畫，提供高標準的起降品質及機場運作環境安全。

高雄小港機場新航廈模擬圖。圖／民航局提供
高雄小港機場新航廈模擬圖。圖／民航局提供

機場 新航 行政院

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