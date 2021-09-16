「舊好勝市集」、「日落劇場」強勢回歸 陪民眾過中秋

因疫情停辦4個月的屏東勝利星村「舊好勝市集」、縣民公園「日落劇場」，在民眾詢問度不斷下，中秋連假再次和大家見面。

屏東縣政府表示，固定於每月第二或第三個周末舉辦「舊好勝市集」，從本周六、日下午3點至晚間9點恢復辦理，以「植物」為主題，號召40多個植感品牌，除文青喜愛的「多肉植物」，「蕨類植物」、「塊根植物」、 「觀葉植物」等令人著迷的綠色空間散發著摩登與有機共存的氣息，也讓枯燥的防疫生活帶來些許療癒。

文化處說，疫情影響大家的生活，民眾待在家裡的時間比以往更長，各種居家興趣和宅經濟應運而生，充滿療癒的植感生活讓越來越多人投入綠手指的新興浪潮。

此次市集搭配「拍照打卡送現金抵用券活動」，邀請民眾拍攝園區美照上傳臉書或IG打卡按讚並hashtag勝利星村與舊好勝市集，即可兌換現金抵用券30元，每日限量50張，可在勝利星村指定店家或市集內消費，不限金額皆可折抵。現金抵用券將於當日下午3點半起於市集服務台發放，送完為止。

縣民公園日落劇場18日邀請屏東愛樂室內樂團、19日屏東聯合管樂團，下午6時分別在地景劇場及秘境花園演出。屏東愛樂室內樂團將帶來韋瓦第四季小提琴協奏曲，屏東聯合管樂團則以「銅管五重奏-響け！（吹響吧！）」為主題，感受音樂的療癒，歡度中秋。