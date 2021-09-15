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婦幼展防疫審核慢？ 高市：已准辦但主辦方延期

中央社 / 高雄15日電

國民黨高雄市議員指高雄市承辦大規模婦幼展，防疫計畫卻遲未核定，讓業者無所適從。高雄市衛生局今天表示，昨天收到防疫計畫修正，已同意如期辦理，但主辦單位因其他考量宣布延期。

「2021高雄嬰兒與孕媽咪用品展」原訂9月17日至20日在高雄展覽館舉辦國際級婦幼展，但國民黨高雄市議員邱于軒、陳若翠指出，婦幼展倒數之際，防疫計畫卻還在修改、尚未核定，雖然為了經濟復甦，辦不辦是兩難，但防疫措施應該公開透明。

對此，高雄市衛生局回覆，主辦單位已於8月25日提交防疫計畫，由高市經濟發展局初審後，8月30日函請衛生局複審。但防疫計畫分別於9月6日、9月9日審查中，發現未盡事項待改正，已發文請業者補正，並重提衛生局審查通過才能辦理。

高雄市衛生局表示，市府兩度審查婦幼展對會場最大容留人數、換氣頻率、實聯制、人員管制與分流、攤位及環境清消、宣導人力及攤位內容等防疫計畫，並總共給予14項防疫指導意見，與會代表同意儘速修正，並提報防疫計畫，衛生局在過程中也指派專人協助修正。

衛生局表示，主辦單位昨天下午5時送交防疫計畫後，衛生局同意主辦單位依修正計畫如期辦理，但主辦方最後因其他考量延期舉行。衛生局強調，審核過程中，皆秉持專業立場指派專人指導協助，必要時市府也將提供防疫採檢支援，盼在疫情風險與生活間以專業取得平衡。

高雄市會展產業發展協會理事長楊志中則表示，去年疫情以來，會展業受到嚴重打擊，綜合性會展產業經濟損失是全面且龐大的。防疫與經濟間，防疫無庸置疑優先，但疫情不會在一時半刻就煙消雲散，而需與疫情共存，透過重新辦展才能逐步復甦，辦理會展需要嚴格防疫，但盼勿因噎廢食。

衛生局 高雄市 疫情

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