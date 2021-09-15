快訊

怕兩頭空！60萬莫德納鐵粉「加選BNT」9月17日前機會更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市第3季標售開發區土地搶得凶 96封投標創新高

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大學一帶，土地價格節節上揚。圖／高雄市地政局提供
高雄大學一帶，土地價格節節上揚。圖／高雄市地政局提供

高雄市土地愈來愈珍稀，地政局今天辦理第3季開發區土地標售，共有96標封投標，創縣市合併以來新高紀錄，最後共標出18標、22筆土地，標售金額 21億2351 萬餘元。其中高雄大學一標2筆商三用地有14標投標，每坪標脫價64.2萬，是本季溢價率最高的土地。

地政局表示，本季第77期市地重劃區共推出3筆土地，其中1標1筆因故停標，其餘2筆標脫，面積933坪，臨20米鳳南一路一筆土地，近鳳翔國中及公園，區位良好，共8家投資人搶進，最後以4 億3568 萬餘元標脫，每坪標脫價約46.7 萬元，溢價率45.96 ％。

另高雄大學區段徵收區第3季有4標5筆土地、全部標脫，臨大學29路及大學18街的1標2筆商三用地，合計面積約839坪，有14 標封參與投標，以5 億3889 萬餘元標脫，每坪標脫價為64.2 萬元，溢價率104.47 ％，是第3季溢價率最高者。另1筆土地臨德中路，面積約280坪，每坪標脫價也有38萬元。

至於大坪頂5號道路區段徵收區，因開闢孔宅綠園及辦理綠美化，又有10號道路經過，同一街廓推出2標4筆土地，每標面積各約1006坪，各以2 億 3819萬餘元標脫，每坪標脫價約 23.6 萬元。

仁武區八德西路旁第84期市地重劃區，鄰近國道1號及10號鼎金系統交流道，臨北屋北街及北屋南街的2標2筆土地，共吸引30封標單參與競標，為投標封數最多，全部標脫，每坪標脫價分別為39萬元及36.8 萬元。

87期市地重劃區鄰近捷運南岡山站，本季釋出1筆面積約372坪土地，因區位條件佳，以1億7168 萬餘元標脫，每坪標脫價約46.2 萬元，再度刷新岡山房價。近三塊厝車站，綠園道的第48期市地重劃區，首次推出1筆住五用地，面積約48坪，每坪約82.9 萬元標脫，溢價率約 21.73 ％ ；第82期市地重劃區1筆107坪住三用地，有15 標封參與投標，每坪標脫價33.2 萬元，溢價率 54.78 ％。

地政局指出，這一季除第13期及第93期重劃區各1筆土地，個別條件不符巿場需求，致無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，其中以第84期市地重劃區、五號道路及高雄大學區段徵收區買氣最佳。

重劃區 區段徵收 岡山

延伸閱讀

橋科區段徵收計畫今日通過 10月公告後即能實質開發

高市84位資深教師春風化雨 培育人才今獲表揚

高雄新市鎮二期區段徵收 中央審議通過

台積電威力大！高雄楠梓土地14人搶 他狠加一倍

相關新聞

影／高雄愛河熱氣球試飛成功 民眾10月可購票搭乘

高雄市政府觀光局為讓民眾有機會能從高空視角俯瞰田寮月世界特殊惡地形、愛河美景，在這兩處規畫熱氣球體驗活動，今天早上在月世...

橋科區段徵收計畫今日通過 10月公告後即能實質開發

內政部土地徵收審議小組今通過高雄橋頭科學園區區段徵收計畫，高雄市政府預計10月公告，啟動實質開發。

高市第3季標售開發區土地搶得凶 96封投標創新高

高雄市土地愈來愈珍稀，地政局今天辦理第3季開發區土地標售，共有96標封投標，創縣市合併以來新高紀錄，最後共標出18標、2...

明霸克露橋臨時便道遭沖毀 甲仙工務段估這天恢復通行

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道剛開放19天，本月13日又因土石流沖斷，公路總局甲仙工務段預估，天氣允許下，預計可於本月1...

高雄2座寵物公園 獸醫：像是偵搜犬訓練地

高雄市議員黃捷今舉辦「寵物友善設施與執法面檢討」公聽會，會中討論高雄的寵物公園和動物保護檢查員現況。獸醫師高振庸表示，他...

屏東電影節邀請魏德聖導演 「屏東好好」開鏡大吉

屏東縣電影節今年以屏東好好為主題，從全國131件作品徵選10組優秀隊伍，即將到屏東駐地拍攝，今在縣府南棟廣場舉行開鏡儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。