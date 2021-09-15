高市第3季標售開發區土地搶得凶 96封投標創新高

高雄市土地愈來愈珍稀，地政局今天辦理第3季開發區土地標售，共有96標封投標，創縣市合併以來新高紀錄，最後共標出18標、22筆土地，標售金額 21億2351 萬餘元。其中高雄大學一標2筆商三用地有14標投標，每坪標脫價64.2萬，是本季溢價率最高的土地。

地政局表示，本季第77期市地重劃區共推出3筆土地，其中1標1筆因故停標，其餘2筆標脫，面積933坪，臨20米鳳南一路一筆土地，近鳳翔國中及公園，區位良好，共8家投資人搶進，最後以4 億3568 萬餘元標脫，每坪標脫價約46.7 萬元，溢價率45.96 ％。

另高雄大學區段徵收區第3季有4標5筆土地、全部標脫，臨大學29路及大學18街的1標2筆商三用地，合計面積約839坪，有14 標封參與投標，以5 億3889 萬餘元標脫，每坪標脫價為64.2 萬元，溢價率104.47 ％，是第3季溢價率最高者。另1筆土地臨德中路，面積約280坪，每坪標脫價也有38萬元。

至於大坪頂5號道路區段徵收區，因開闢孔宅綠園及辦理綠美化，又有10號道路經過，同一街廓推出2標4筆土地，每標面積各約1006坪，各以2 億 3819萬餘元標脫，每坪標脫價約 23.6 萬元。

仁武區八德西路旁第84期市地重劃區，鄰近國道1號及10號鼎金系統交流道，臨北屋北街及北屋南街的2標2筆土地，共吸引30封標單參與競標，為投標封數最多，全部標脫，每坪標脫價分別為39萬元及36.8 萬元。

87期市地重劃區鄰近捷運南岡山站，本季釋出1筆面積約372坪土地，因區位條件佳，以1億7168 萬餘元標脫，每坪標脫價約46.2 萬元，再度刷新岡山房價。近三塊厝車站，綠園道的第48期市地重劃區，首次推出1筆住五用地，面積約48坪，每坪約82.9 萬元標脫，溢價率約 21.73 ％ ；第82期市地重劃區1筆107坪住三用地，有15 標封參與投標，每坪標脫價33.2 萬元，溢價率 54.78 ％。

地政局指出，這一季除第13期及第93期重劃區各1筆土地，個別條件不符巿場需求，致無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，其中以第84期市地重劃區、五號道路及高雄大學區段徵收區買氣最佳。