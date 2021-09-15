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怕兩頭空！60萬莫德納鐵粉「加選BNT」9月17日前機會更大

金門3000元振興券 10月初發放

中央社 / 金門縣15日電

繼9月發出紓困金5000元，因應疫情對產業衝擊，金門縣府今天宣布10月初發放3000元振興券，面額為500元、100元。將於17日說明領券方法、票券使用限制及流通期限等事項。

縣府建設處指出，3000元振興券流通票券面額為500、100元，方便中小型商家搭券推出吸金優惠方案，希望在去年金門「1+1」振興券辦理經驗基礎上，再予優化、簡化、迅速領取規劃，讓民眾和商家一起提振地區景氣。

建設處表示，票券印製採購案經縣議會通過預算案後即依政府採購法規定辦理採購程序並簽約付印，最快月底票券就能運送抵金；至於發放管道，比照透過村里辦公處家戶配酒模式辦理，使政府與民眾能在遵守防疫政策下，安全又便利領取。

縣府預計17日舉行「110年度金門地區振興券發布記者會」，說明領券方法、票券使用限制及流通期限等事項。相關資訊將於拍板後公告在縣府官網、建設處官網/110年度金門地區振興券專區，以及縣府臉書粉絲團。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創地區產業經濟，金門縣長楊鎮浯7月29日縣務會議中宣布先發放給縣民紓困金新台幣5000元。經縣議會支持通過縣府年度預算追加案，紓困金計畫已順利上路，到9月中旬已完成11.2萬人撥款作業。

金門 疫情 吸金

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