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橋科區段徵收計畫今日通過 10月公告後即能實質開發
內政部土地徵收審議小組今通過高雄橋頭科學園區區段徵收計畫，高雄市政府預計10月公告，啟動實質開發。
高市地政局表示，橋科總面積約352.44公頃，區段徵收計畫需用土地人為內政部營建署，委託高市府辦理區段徵收相關行政作業，其中186.49公頃規畫為產業專用區，39.79公頃為住商區，另有126.16公頃公園綠地、道路等公共設施用地。
高市府表示，橋科區段徵收地區介於燕巢、橋頭及岡山三行政區內，東可接高鐵，南以高雄科技大學第一校區為界，西接中崎社區，北接滾水社區，鄰近岡山交流道，南來北往方便。
中美貿易戰引爆台商回台投資，橋科應運而生，配合科技部推動發展產業的需求，將引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫等5大產業，另市府與營建署也共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優救濟，維護市民最大權益。
地政局表示，橋科區段徵收案自2018年起歷經都市計畫與區段徵收相關審議程序，環評9月1 日審議通過，區段徵收計畫今天獲內政部通過，預計今年10月即辦理區段徵收計畫公告，110年底前提供科技廠商選地設廠，明年7月辦理區段徵收抵價地分配作業。
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