快訊

怕兩頭空！60萬莫德納鐵粉「加選BNT」9月17日前機會更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橋科區段徵收計畫今日通過 10月公告後即能實質開發

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄橋頭科學園區區段徵收計畫今獲內政部土地徵收審議小組通過。圖／高市地政局提供
高雄橋頭科學園區區段徵收計畫今獲內政部土地徵收審議小組通過。圖／高市地政局提供

內政部土地徵收審議小組今通過高雄橋頭科學園區區段徵收計畫，高雄市政府預計10月公告，啟動實質開發。

高市地政局表示，橋科總面積約352.44公頃，區段徵收計畫需用土地人為內政部營建署，委託高市府辦理區段徵收相關行政作業，其中186.49公頃規畫為產業專用區，39.79公頃為住商區，另有126.16公頃公園綠地、道路等公共設施用地。

高市府表示，橋科區段徵收地區介於燕巢、橋頭及岡山三行政區內，東可接高鐵，南以高雄科技大學第一校區為界，西接中崎社區，北接滾水社區，鄰近岡山交流道，南來北往方便。

中美貿易戰引爆台商回台投資，橋科應運而生，配合科技部推動發展產業的需求，將引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫等5大產業，另市府與營建署也共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優救濟，維護市民最大權益。

地政局表示，橋科區段徵收案自2018年起歷經都市計畫與區段徵收相關審議程序，環評9月1 日審議通過，區段徵收計畫今天獲內政部通過，預計今年10月即辦理區段徵收計畫公告，110年底前提供科技廠商選地設廠，明年7月辦理區段徵收抵價地分配作業。

中美貿易戰後，台商回流建廠多，橋科應運而生。記者王昭月／翻攝
中美貿易戰後，台商回流建廠多，橋科應運而生。記者王昭月／翻攝

區段徵收 內政部 岡山

延伸閱讀

北市若暫緩蓋社宅 內政部：中央將接手補足

內政部：北市若減少社宅規劃 中央將接手

高雄新市鎮二期區段徵收 中央審議通過

北市暫緩興建社宅 營建署稱遺憾「將接手補足」

相關新聞

影／高雄愛河熱氣球試飛成功 民眾10月可購票搭乘

高雄市政府觀光局為讓民眾有機會能從高空視角俯瞰田寮月世界特殊惡地形、愛河美景，在這兩處規畫熱氣球體驗活動，今天早上在月世...

橋科區段徵收計畫今日通過 10月公告後即能實質開發

內政部土地徵收審議小組今通過高雄橋頭科學園區區段徵收計畫，高雄市政府預計10月公告，啟動實質開發。

高市第3季標售開發區土地搶得凶 96封投標創新高

高雄市土地愈來愈珍稀，地政局今天辦理第3季開發區土地標售，共有96標封投標，創縣市合併以來新高紀錄，最後共標出18標、2...

明霸克露橋臨時便道遭沖毀 甲仙工務段估這天恢復通行

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道剛開放19天，本月13日又因土石流沖斷，公路總局甲仙工務段預估，天氣允許下，預計可於本月1...

高雄2座寵物公園 獸醫：像是偵搜犬訓練地

高雄市議員黃捷今舉辦「寵物友善設施與執法面檢討」公聽會，會中討論高雄的寵物公園和動物保護檢查員現況。獸醫師高振庸表示，他...

屏東電影節邀請魏德聖導演 「屏東好好」開鏡大吉

屏東縣電影節今年以屏東好好為主題，從全國131件作品徵選10組優秀隊伍，即將到屏東駐地拍攝，今在縣府南棟廣場舉行開鏡儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。