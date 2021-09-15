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影／高雄愛河熱氣球試飛成功 民眾10月可購票搭乘
高雄市政府觀光局為讓民眾有機會能從高空視角俯瞰田寮月世界特殊惡地形、愛河美景，在這兩處規畫熱氣球體驗活動，今天早上在月世界試飛，下午則在愛河畔試飛，兩次都測試成功。高雄市觀光局主秘孫春良表示，民眾可望在10月能夠購票體驗，至於票價希望能盡量親民，大約落在500至600元左右。
孫春良說，本來很希望能在中秋節就讓民眾體驗搭乘，但目前中秋節的氣象預報狀況都有50%以上的降雨率，擔心民眾期望落空，目前把搭乘的時間設定在10月，天氣也相對穩定。在田寮月世界會有兩顆熱氣球可搭乘，但愛河因腹地限制，只有一顆熱氣球飛行。一天約能搭載150至200人。至於購票方式應會鎖定網路購票，票價則會參考台東熱氣球活動的定價，大約也落在500至600元。
今天下午愛河畔的熱氣球試飛也吸引許多民眾駐足，民眾陳先生慢跑經過說，哇！高雄也有熱氣球活動了，滿有趣的。一位小朋友也說，自己沒有搭過熱氣球，很期待！
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