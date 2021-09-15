高市84位資深教師春風化雨 培育人才今獲表揚
教師節將至，高雄市長陳其邁今午表揚84名優秀教師，其中大仁國中退休老師林芬菲致力為自閉兒開一扇窗，今年也獲教育部教育奉獻獎，五福國中陳慧菁等5人獲全國師鐸獎，陳慧菁是北京亞運女子壘球賽銅牌得主，回母校服務，培訓出無數女壘國手，對球員來說，是教練，也像是媽媽。罹患肌萎症的太平國小教師林世恆，不屈不擾的向揚精神，更是師生們生命的典範。
高市110年度資深暨特殊優良教師表揚大會今天在高市社教館演藝廳舉行，共表揚25名特殊優良教育人員，33名各領域傑出教師及26名服務滿40年優秀教師，因應疫情，會場控制人流，市長陳其邁幽默地說，台下雖僅有得獎老師與會，現場卻像超過4萬人。感謝教師們奉獻半生青春培育人才，熱誠與毅力難能可貴，他們都是高雄瑰寶，希望未來也有更多的優秀年輕教師、熱血教師共同投入教育改革的行列。
高市110年度資深暨特殊優良教師，包括榮獲教育部教育奉獻獎肯定的林芬菲老師，曾獲國家一等三級獎章的五福國中陳慧菁老師。積極輔導過動及憂鬱症孩子藉藝術創作找到情緒出口的前鎮高中周筱葳老師，罹患肌萎症卻不屈不撓的太平國小林世恆老師。
調到偏鄉的甲仙國小張淑女老師，在莫拉克災後積極投入學生心理輔導，因推動小朋友寫下閱讀心得，感動紀錄片導演楊力州，繼而完成「拔一條河」的影片，帶學生找回生命的價值與自信。高雄女中蔡靜誼老師開設翻轉教育的「地科福爾摩斯課程」，研發8種生動活的課程，深獲學生喜愛。
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