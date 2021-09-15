快訊

幼兒園群聚再+1？新北某幼兒負責人傳確診 衛生局證實

高市84位資深教師春風化雨 培育人才今獲表揚

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市表彰110年度資深暨特殊優良教師，由左至右分別是拿下教育奉獻獎的林芬菲、師鐸獎前鎮高中周筱葳、太平國小林世恆、甲仙國小張淑女、高雄女中蔡靜誼。記者王昭月／攝影
高雄市表彰110年度資深暨特殊優良教師，由左至右分別是拿下教育奉獻獎的林芬菲、師鐸獎前鎮高中周筱葳、太平國小林世恆、甲仙國小張淑女、高雄女中蔡靜誼。記者王昭月／攝影

教師節將至，高雄市長陳其邁今午表揚84名優秀教師，其中大仁國中退休老師林芬菲致力為自閉兒開一扇窗，今年也獲教育部教育奉獻獎，五福國中陳慧菁等5人獲全國師鐸獎，陳慧菁是北京亞運女子壘球賽銅牌得主，回母校服務，培訓出無數女壘國手，對球員來說，是教練，也像是媽媽。罹患肌萎症的太平國小教師林世恆，不屈不擾的向揚精神，更是師生們生命的典範。

高市110年度資深暨特殊優良教師表揚大會今天在高市社教館演藝廳舉行，共表揚25名特殊優良教育人員，33名各領域傑出教師及26名服務滿40年優秀教師，因應疫情，會場控制人流，市長陳其邁幽默地說，台下雖僅有得獎老師與會，現場卻像超過4萬人。感謝教師們奉獻半生青春培育人才，熱誠與毅力難能可貴，他們都是高雄瑰寶，希望未來也有更多的優秀年輕教師、熱血教師共同投入教育改革的行列。

高市110年度資深暨特殊優良教師，包括榮獲教育部教育奉獻獎肯定的林芬菲老師，曾獲國家一等三級獎章的五福國中陳慧菁老師。積極輔導過動及憂鬱症孩子藉藝術創作找到情緒出口的前鎮高中周筱葳老師，罹患肌萎症卻不屈不撓的太平國小林世恆老師。

調到偏鄉的甲仙國小張淑女老師，在莫拉克災後積極投入學生心理輔導，因推動小朋友寫下閱讀心得，感動紀錄片導演楊力州，繼而完成「拔一條河」的影片，帶學生找回生命的價值與自信。高雄女中蔡靜誼老師開設翻轉教育的「地科福爾摩斯課程」，研發8種生動活的課程，深獲學生喜愛。

高雄市長陳其邁感謝教師們奉獻半生的青春，春風化雨，培育人才。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁感謝教師們奉獻半生的青春，春風化雨，培育人才。記者王昭月／攝影
高雄市110年度資深暨特殊優良教師表揚大會今天在社教館舉行，表彰84位優秀教師。記者王昭月／攝影
高雄市110年度資深暨特殊優良教師表揚大會今天在社教館舉行，表彰84位優秀教師。記者王昭月／攝影

教育部 陳其邁

延伸閱讀

中油五輕都更被疑規畫零碎 高市都發局指有全盤思考

在野吹起反攻號角 打狗英雄聯盟點名7大戰將扳倒邁

悼龍劭華！陳其邁：美麗人生瀟灑身影 永留大家心中

高雄總預算曝光 陳其邁：資本支出高於縣市合併後平均值

相關新聞

影／高雄愛河熱氣球試飛成功 民眾10月可購票搭乘

高雄市政府觀光局為讓民眾有機會能從高空視角俯瞰田寮月世界特殊惡地形、愛河美景，在這兩處規畫熱氣球體驗活動，今天早上在月世...

明霸克露橋臨時便道遭沖毀 甲仙工務段估這天恢復通行

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道剛開放19天，本月13日又因土石流沖斷，公路總局甲仙工務段預估，天氣允許下，預計可於本月1...

高雄2座寵物公園 獸醫：像是偵搜犬訓練地

高雄市議員黃捷今舉辦「寵物友善設施與執法面檢討」公聽會，會中討論高雄的寵物公園和動物保護檢查員現況。獸醫師高振庸表示，他...

屏東電影節邀請魏德聖導演 「屏東好好」開鏡大吉

屏東縣電影節今年以屏東好好為主題，從全國131件作品徵選10組優秀隊伍，即將到屏東駐地拍攝，今在縣府南棟廣場舉行開鏡儀式...

中油五輕都更被疑規畫零碎 高市都發局指有全盤思考

行政院打造南部半導體材料「S」廊帶核心，中油高雄煉油廠舊址獲經濟部核為循環技術暨材料創新研發中心預備基地，高市為此啓動5...

屏東潮州青年將閒置舊衛生室化身泗林可可藝術村

屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，屏東縣植萃文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。