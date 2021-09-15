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明霸克露橋臨時便道遭沖毀 甲仙工務段估這天恢復通行
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道剛開放19天，本月13日又因土石流沖斷，公路總局甲仙工務段預估，天氣允許下，預計可於本月17日恢復便道通行，另梅蘭明隧道遭坍方掩埋，甲仙工務段評估土石清除約至少要一周時間。
甲仙工務段副段長呂修賢表示，今天上午工程人員持續進駐明霸克露橋斷橋處便道進行施工，同步持續加派機具前往涵管便道搶修，但今天下午3時許，仍有後雷陣雨，基於安全考量，施工人員暫時退出玉穗溪流域。呂修賢說，目前作業情形大致順暢，若天氣允許，可在9月17日這周五，恢復便道通行。
由於梅蘭明隧道坍方遭掩埋，若明霸克露橋斷橋處便道搶通，僅能供復興里通行，拉芙蘭里及梅山里民持續受困，經甲仙工務段測量，梅蘭明隧道上方持續坍方，目前量體已經累積4至5千立方公尺的坍方土石，評估清除至少要一周的時間。
甲仙工務段今天派機具前往梅蘭明隧道西東兩端進行土石清理，由於土石仍持續崩落，考量施工人員安全，也暫時撤離隧道兩端機具，同時出動空拍機，持續觀測隧道情形。
呂修賢說，梅蘭明隧道上邊坡崩坍情形，目前初估坍方高度將近200公尺，若短期無法搶通，工務段將持續研議可行方案，以利梅山、拉芙蘭恢復交通。
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