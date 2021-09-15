快訊

混打高端計畫解莫德納孤兒？柯文哲嗆：超出我的理解

整理包／五倍券8大部會加碼怎麼抽 優惠細節看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明霸克露橋臨時便道遭沖毀 甲仙工務段估這天恢復通行

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道本月13日遭土石流沖毀，甲仙工務段持續清除搶修中，預計最快17日恢復通行。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道本月13日遭土石流沖毀，甲仙工務段持續清除搶修中，預計最快17日恢復通行。圖／甲仙工務段提供

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道剛開放19天，本月13日又因土石流沖斷，公路總局甲仙工務段預估，天氣允許下，預計可於本月17日恢復便道通行，另梅蘭明隧道遭坍方掩埋，甲仙工務段評估土石清除約至少要一周時間。

甲仙工務段副段長呂修賢表示，今天上午工程人員持續進駐明霸克露橋斷橋處便道進行施工，同步持續加派機具前往涵管便道搶修，但今天下午3時許，仍有後雷陣雨，基於安全考量，施工人員暫時退出玉穗溪流域。呂修賢說，目前作業情形大致順暢，若天氣允許，可在9月17日這周五，恢復便道通行。

由於梅蘭明隧道坍方遭掩埋，若明霸克露橋斷橋處便道搶通，僅能供復興里通行，拉芙蘭里及梅山里民持續受困，經甲仙工務段測量，梅蘭明隧道上方持續坍方，目前量體已經累積4至5千立方公尺的坍方土石，評估清除至少要一周的時間。

甲仙工務段今天派機具前往梅蘭明隧道西東兩端進行土石清理，由於土石仍持續崩落，考量施工人員安全，也暫時撤離隧道兩端機具，同時出動空拍機，持續觀測隧道情形。

呂修賢說，梅蘭明隧道上邊坡崩坍情形，目前初估坍方高度將近200公尺，若短期無法搶通，工務段將持續研議可行方案，以利梅山、拉芙蘭恢復交通。

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道本月13日遭土石流沖毀，甲仙工務段持續清除搶修中，預計最快17日恢復通行。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道本月13日遭土石流沖毀，甲仙工務段持續清除搶修中，預計最快17日恢復通行。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道本月13日遭土石流沖毀，甲仙工務段持續清除搶修中，預計最快17日恢復通行。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道本月13日遭土石流沖毀，甲仙工務段持續清除搶修中，預計最快17日恢復通行。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區梅蘭明隧道遭坍方落石掩埋，甲仙工務段預估清除最少要一周時間。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區梅蘭明隧道遭坍方落石掩埋，甲仙工務段預估清除最少要一周時間。圖／甲仙工務段提供

斷橋 空拍機

延伸閱讀

高雄明霸克露便道何時通？工務段：中秋節前搶通為目標

一家子情誼！甲仙工務段凝聚力強「小蔡英文」用愛料理

南橫梅蘭明隧道口遭土石掩埋 復興往返拉芙蘭道路受阻

明霸克露橋便道又遭沖毀200公尺 桃源3里384人受困

相關新聞

明霸克露橋臨時便道遭沖毀 甲仙工務段估這天恢復通行

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道剛開放19天，本月13日又因土石流沖斷，公路總局甲仙工務段預估，天氣允許下，預計可於本月1...

高雄2座寵物公園 獸醫：像是偵搜犬訓練地

高雄市議員黃捷今舉辦「寵物友善設施與執法面檢討」公聽會，會中討論高雄的寵物公園和動物保護檢查員現況。獸醫師高振庸表示，他...

屏東電影節邀請魏德聖導演 「屏東好好」開鏡大吉

屏東縣電影節今年以屏東好好為主題，從全國131件作品徵選10組優秀隊伍，即將到屏東駐地拍攝，今在縣府南棟廣場舉行開鏡儀式...

中油五輕都更被疑規畫零碎 高市都發局指有全盤思考

行政院打造南部半導體材料「S」廊帶核心，中油高雄煉油廠舊址獲經濟部核為循環技術暨材料創新研發中心預備基地，高市為此啓動5...

屏東潮州青年將閒置舊衛生室化身泗林可可藝術村

屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，屏東縣植萃文化...

高雄田寮月世界、愛河熱氣球試飛 一秒如置身土耳其

在高雄也能體驗熱氣球！高雄市政府觀光局為讓民眾有機會能從高空視角俯瞰田寮月世界特殊惡地形、愛河美景，在這兩處規畫熱氣球體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。