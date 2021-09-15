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高雄新市鎮二期區段徵收 中央審議通過

中央社 / 高雄15日電

高雄新市鎮第二期發展區區段徵收計畫，也就是橋頭科學園區，今天經內政部土地徵收審議小組審議通過，高雄市政府預計10月公告區段徵收，正式啟動實質開發作業。

高雄市政府民政局表示，計畫需用土地人為內政部營建署，委託高市府辦理區段徵收行政作業，總面積352.44公頃。其中，規劃186.49公頃產業專用區、39.79公頃住宅區與商業區，以及126.16公頃公園綠地、道路等公共設施用地，以因應中美貿易戰台商回台投資，及科技部推動發展產業需求。

藉此引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫等5大產業，達到在地就學、就業、就養地在地生活目的，均衡都市健全發展。

依地政局資料，高雄新市鎮第二期發展區區段徵收地區介於燕巢、橋頭、岡山3個行政區內，往東臨接高速鐵路，南以國立高雄科技大學（第一校區）為界，西臨中崎社區，北接滾水社區，並鄰近岡山交流道，南來北往方便，有利未來產業發展交通運輸需求。

全案自民國107年起歷經都市計畫與區段徵收相關審議程序，因具備足夠公益性及必要性，今天區段徵收計畫書經內政部土地徵收審議小組審議通過；後續環境影響評估作業已於9月1日經行政院環保署環境影響評估審查委員會審議通過。

預計10月辦理區段徵收計畫公告，110年底前提供科技廠商選地設廠，111年7月辦理區段徵收抵價地分配作業，期與在地居民共享科學園區開發後整體利益。

另為保障市民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」，市府與營建署共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套內容，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優之救濟方式，以維護市民權益極大化。

區段徵收 內政部 岡山

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