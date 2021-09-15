前鎮漁港宣導防疫 移民署盼將雙疫情擋在境外

高雄前鎮漁港是全國遠洋漁船重鎮，適逢漁船返港整補之際，移民署與行政院等單位到漁港宣導，提醒勿攜帶肉製品等防疫規定，盼提升外籍船員非洲豬瘟及COVID-19防疫意識。

移民署國境事務大隊高雄港隊與行政院南部聯合服務中心今天與各機關前往關懷外籍船員，並做防堵非洲豬瘟及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫宣導，對外籍船員容易違法地方，製作多國外語文宣。

行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文表示，政府各機關均非常重視外籍船員的身心健康，但逢疫情仍在世界各國感染與擴散之際，要請漁船業者與外籍船員務必遵守防疫規定，確保境內安全。

移民署呼籲，由國外返國切勿攜帶動植物產品，輸入肉品務必依「動物傳染病防治條例」申請檢疫，如違反規定者，不僅檢疫物要沒入銷毀，另將依「動物傳染病防治條例」，走私、違法輸入肉品處罰，請民眾切勿以身試法。

針對COVID-19疫情，移民署也呼籲民眾不可鬆懈，請外籍船員配合各項防疫措施，降低感染風險，若有疑似感染症狀，一定要至醫院進行篩檢。高雄市政府也將加強港埠管制，並請高雄港不定期稽查，確保落實防疫措施。

另外，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站今天也舉辦「新住民家庭教育暨健康宣導」活動，邀請醫師李昭仁分享飲食訣竅，也安排通譯人員向剛來台生活的新住民宣導，請家鄉親友不要寄送肉製品來台，若查獲會被重罰，盼共將非洲豬瘟病毒阻絕於境外。