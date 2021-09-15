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高雄2座寵物公園 獸醫：像是偵搜犬訓練地

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷今舉辦「寵物友善設施與執法面檢討」公聽會。記者林巧璉／攝影
高雄市議員黃捷今舉辦「寵物友善設施與執法面檢討」公聽會。記者林巧璉／攝影

高雄市議員黃捷今舉辦「寵物友善設施與執法面檢討」公聽會，會中討論高雄的寵物公園和動物保護檢查員現況。獸醫師高振庸表示，他看到寵物公園的設施，誤以為自己來到海巡署偵搜犬的訓練基地，「這些不是狗愛玩，是飼主逼狗玩。」目前高雄市動物保護處僅有12名動保員，他們的工作包山包海，除了寵物店稽查外，更需處理民眾檢舉的虐貓虐狗案件。

高雄市獸醫師公會理事長高振庸表示，自己看過高雄的寵物公園，還誤以為是海巡署的狗狗訓練場，這些輪胎架、跳欄、波浪板都不是狗狗會主動玩的，他認為目前的設施只有沙坑符合狗狗的興趣。高振雍也反對重新找地蓋寵物公園，應把現有公園修改，打造成寵物友善公園，而不是一直找地重蓋。另外他也提出寵物混玩，可能會造成互相傳染疾病。

台灣愛狗人協會理事長顏杏娟認為，社區公園才是民眾、飼主最常使用的地方，應優先改善現有社區公園的設施與規範。高雄市議員簡煥宗也表示，寵物公園的地點很重要，如果選在不便到達、人口、飼主少的地方，使用率就無法提升。

社團法人中華民國寵物友善環境發展協會理事長郭光文指出，自己在愛狗圈群組問有沒有高雄飼主帶狗到寵物公園玩，大家的反應都是不想去，因為沒有足夠的遮蔭和水源。他建議市府可比照日本規畫成飼主責任示範區，審核進入寵物公園的飼主、寵物是否有定期除蟲、打預防針等。

國立大學法學院長陳正根建議，市府應盡速立法確認寵物公園的合法性與規範。黃捷表示，高雄毛小孩持續增加，但許多法規並沒有與時俱進，透過公聽會的意見交流、專業建議，未來在議會會持續推動寵物公園的立法，也會爭取動保員人力的補充。

高雄市家犬貓數量近20萬隻，以12名動保員計算，平均一人要負責2萬隻寵物，這其中不包括流浪貓狗的業務。動保處表示，目前動保處的畜牧產業、防疫業務是六都第2，僅次台南；犬貓動保管制業務也是六都第2，僅次新北，動保人員確實有不足狀況。高雄市嗡嗡嗡動保協會表示，近年也配合政府培訓，讓動保志工紓解官方動保員不足的狀況。

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