屏東電影節邀請魏德聖導演 「屏東好好」開鏡大吉

屏東縣電影節今年以屏東好好為主題，從全國131件作品徵選10組優秀隊伍，即將到屏東駐地拍攝，今在縣府南棟廣場舉行開鏡儀式，縣長潘孟安、活動大使導演魏德聖出席，帶領入選團隊祈求駐地拍攝順利，預定10月中完成影片拍攝，爭奪首獎60萬元獎金。

潘孟安說，屏東有豐厚的文化底蘊，今年邀請魏導擔任電影節代言人，一部電影可以膾炙人口、世代相傳，電影產業孕育很多人才，跨國際、跨族群、跨越語言，面對後疫情時代，在防疫前提之下，藝文活動、文化創意還是如常舉行。

導演魏德聖擔任電影節大使，魏德聖說，屏東人文、地景地貌豐富，都是好題材，拍片者最大希望就是作品被看見，發現在地人沒有發現好的一面，將這個地方最好的素材行銷出去。

媒體現場問關於台灣三部曲未來規畫？魏德聖說，「阿，別再說了，心揪痛ㄟ」，還是有在努力，工作團隊一直HOLD在那邊也不好意思，就各自先去找工作，有機會再去往下，「夢還在，沒有放棄」。

屏東電影節評審召集人林方詡說，今年作品題材豐富，蠻多作品提到詐騙、失智老人滿符合社會現象，但比較沒有符合「屏東好好」主題。決選題材新鮮有趣，也能協助城市宣傳，印象深刻有內容，到屏東查案，用活潑方式，把屏東人文地理帶入，也有原住民題材電影，帶入文化與家族情感等。

入選作品「猴東梅偵探社」的楊志龍，小時候念唐榮國小，從事電影動作指導，這是首次嘗試寫劇本，他說，屏東近期變得更好，身為半個屏東人，用搞笑方式，偵探社故事用兩個偵探對立，展現屏東舊、新轉換。

入選作品「思」的謝宗諭是攝影師，他來自台北，他說，藉由比賽嘗試不同類型，平常接收到短片機會不多，屏東地方特色濃厚，還有很多可以開發的故事，更了解屏東，拍攝取景以恆春鎮為主。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年第一階段有131件作品報名，評審委員認為今年投稿題材多元，其中不乏有豐富有趣的好劇本，討論熱烈，一度難以抉擇，最終在評審委員幾番取捨之下，挑選出大家心目中最優秀的十組團隊。