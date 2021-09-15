中油五輕都更被疑規畫零碎 高市都發局指有全盤思考

行政院打造南部半導體材料「S」廊帶核心，中油高雄煉油廠舊址獲經濟部核為循環技術暨材料創新研發中心預備基地，高市為此啓動55公頃無污染廠區土地都市計畫變更，今召開公開展覽說明會，但曾任高雄副市長立委劉世芳及在地居民均認為規畫似嫌零碎，都發局長楊欽富表示，此案是市長陳其邁「北城計畫」的一環，已有完整思考，「未來是會剪裁為整套高值西裝，而不是內衣褲」。

因應防疫，公展說明會今在中油宏南訓練教室共召開3場次，每場控制人數在80人以下，幾乎座無虛席，包括後勁民眾、在地民代、社團等出席踴躍，無不希望高煉廠華麗變身之際能兼顧交通、勞宅宿舍及文資、老樹與生態的維護。

中油高煉廠於104年停產，現地著手整治汙染，其中55公頃未汙染的行政用地，未來將規畫為產業專用區，設置循環技術暨材料創新研發專區及材料國際學院。另規畫歷史建築保存區，包括1處市定古蹟、22處歷史建築及特定文化專用區、商業區、加油站、公設用地等範圍，並開闢一處東西向道路，串聯台17線與台1線。

都發局長楊欽富表示，高煉廠轉型是市長陳其邁競選政見「北城計畫」的一環，盼爭取科技大廠進駐，打造成科技矽谷走廊，北接橋頭、路竹至南科新興半導體製造聚落，南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補，穩固台灣半導體產業領先國際的地位。

為加速土地活化，此案曾赴德國魯爾工業區取經，會適度保留具歷史價值的工業遺址，及老樹綠地等紋理。也會兼顧文資保存、維持木麻黃綠園道及水塔等舊廠景觀意象，也會針對交通、雙語教育、生態及產業進行配套思考，全案預計投入近60億元，預估帶動地方1.6萬就業人數。