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屏東潮州青年將閒置舊衛生室化身泗林可可藝術村

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。記者劉星君／攝影
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。記者劉星君／攝影

屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，屏東縣植萃文化發展協會理事長洪誼靜也是可可業者，她說，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。

洪誼靜是潮州在地人，她說，泗林社區近年面臨人口老化與外移，社區閒置空間變多，恐衍生為社區環境與安全死角，今年受疫情影響，可可業者收益大受影響，為協助地方產業，透過輔導計畫資源媒合潮州青年夥伴、林務局及美和科大等單位合作，活化舊衛生室打造共好合作基地。

泗林衛生室煥然一新，有了新的面貌，洪誼靜說，保留衛生室的診療室面貌，有掛號區，店內販售可可周邊商品，結合衛生所概念，包括「療癒軟糖」，還有「解憂專賣幸福常備」藥袋包裝、藥瓶設計的「幸福配方、幽默添加」的鳳梨軟糖，讓人看了會心一笑。

潮州泗林衛生室今舉行啟用典禮，洪誼靜說，「泗林衛生室」，未來將作為地方產業對外推廣的窗口，讓更多人認識屏東。

洪誼靜說，縣府推動將檳榔園轉作可可圈，泗林社區眾多檳榔農友紛轉種可可樹，但農友缺乏行銷與創新，種植過多銷售不出去，在地青年發揮創意，協助可可產業由一級生產，發展到二級加工食品與生技產品。去年媒合台灣好基金會共同辦理「潮生活10×10 提案」，由青年夥伴與產業職人共同規畫設計10條主題路線小旅行，帶領遊客認識潮州小鎮或深入可可園探險等體驗內容。

「泗林衛生室成為小旅行的中繼點」，洪誼靜說，串連可可與潮州鎮觀光，提供旅客休憩地方，也展售可可相關產品，加上附近要完工的四林國小PBike站，又能串連潮州四林綠色隧道，打造觀光特色。

今天啟用開幕，還有在台北的日本朋友特地南下走訪，日本Miki說，日本沒有看過可可樹，可可的生長情況，先前有來走訪泗林的可可小旅行，覺得很棒，了解可可的生產面貌。

泗林衛生室開放時間，每周六日，開放時間可上IG、臉書查詢。

屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。記者劉星君／攝影
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。記者劉星君／攝影
在台北的日本朋友今天也特別南下參加泗林衛生室，提供可可展售點。記者劉星君／攝影
在台北的日本朋友今天也特別南下參加泗林衛生室，提供可可展售點。記者劉星君／攝影
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落，店內也販售可可產品，結合早期泗林衛生室空間，設計解憂、療癒軟糖。記者劉星君／攝影
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落，店內也販售可可產品，結合早期泗林衛生室空間，設計解憂、療癒軟糖。記者劉星君／攝影
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。記者劉星君／攝影
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。記者劉星君／攝影
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。記者劉星君／攝影
屏東縣推廣可可品牌，潮州鎮一群青年將閒置20多年的泗林衛生室打造可可空間，為泗林社區注入新的青年創意活力，打造可可展售據點，串連在地人文、產業藝文聚落。記者劉星君／攝影

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