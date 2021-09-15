田寮、愛河熱氣球試飛成功 高市：最快10月上路

高雄田寮月世界跟愛河未來將可體驗熱氣球，高雄市觀光局長周玲妏今天表示，昨天跟今天分別在兩地進行試飛成功，未來將配合疫情指揮中心規範，在許可下安全飛行，最快10月上路。

土耳其卡帕多奇亞擁有奇幻地貌景觀，熱氣球飛行體驗更被列為不可錯過的行程，而高雄田寮月世界也有相同惡地地形，近日成為國家第9座泥岩惡地地質公園，觀光局昨天以最高防疫規格、安全標準操作熱氣球，希望在田寮地區打造新國際級觀光亮點，帶來另一波商機。

觀光局說明，熱氣球有先天條件限制，須在最高安全標準及範圍內進行，色彩繽紛的繫留熱氣球昨天成功在田寮月世界緩緩升空，從不同視角欣賞獨具特色的月世界泥岩特殊地景，不用出國，就能徜徉如卡帕多奇亞雲端的想像。

為迎接雙十國慶、2022台灣燈會等國家級慶典，觀光局今天也在有「高雄母親之河」美譽的愛河，進行熱氣球繫留試飛成功，晨曦搭配河景彷彿置身塞納河畔，連晨起運動民眾經過都讚嘆不已，紛紛佇足拍照打卡。

觀光局強調，熱氣球體驗預計在10月登場，但須配合高雄市疫情指揮中心規範及許可進行，找來台東熱氣球團隊，將以最高防疫規格、安全標準迎接旅客，同時適時進行人流管控，讓民眾在高雄有機會搭乘熱氣球。