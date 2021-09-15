輿論壓力？市府審查太慢？ 高雄婦幼展自行宣布延期

原訂本周五舉辦為期3天的「高雄嬰兒與孕媽咪用品展」，今天主辦單位自行宣布延期，活動網站上公告：配合中央疫情指揮中心公布的防疫升級規範，將延後舉行，確切日期將另行告知！造成不便，敬請見諒！有廠商在高雄市議員邱于軒臉書上留言訴苦，稱太晚才通知停辦，傳單都已印製。高雄市經發局表示，今天已收到廠商要延期的通知。

高雄市會展產業發展協會理事長楊志中也親自到邱于軒臉書留言，希望議員支持會展產業，文中稱因疫情狀況，會展業受到嚴重打擊，其中又以綜合性會展產業損失最重。防疫當然優先，在未來幾年會展活動將與疫共存，疫後辦理會展活動更需嚴格的防疫規格，若因此停辦會展會讓產業復甦遙遙無期。

邱于軒則表示，疫情下的會展舉行本來就是兩難，包括防疫計劃書的核定和規範，市府都應加速審查，但市府龜縮卸責，讓業者耗在「辦與不辦之間」才是真正虛耗廠商的資源。邱于軒強調，衛生局一直到昨天都還未核備防疫企劃書，才是真正不支持會展的行為。

據了解，衛生局因謹慎起見，多次退回業者提出的防疫計畫，直到昨天仍在審查業者修正的防疫計畫書。雖業者在網站上公告是因防疫升級規範，但目前的疫情等級是可以舉辦會展的，業者可能因輿論壓力與防疫計畫遲未通過審查而自行宣布延期。