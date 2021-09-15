快訊

【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄死亡車禍肇因闖紅燈排第3 交通局:紅燈不是參考用

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市交通局今公布A1車禍相關數據。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局今公布A1車禍相關數據。圖／高雄市交通局提供

高雄市苓雅區近日發生兩起因闖紅燈造成的死亡車禍，高雄市交通局統計，今年高雄A1類死亡交通事故中，闖紅燈占22件，排名第3。交通局長張婌娟表示，紅燈不是參考用，闖紅燈爭取到的不過就是短短幾秒鐘，卻是把生命當成冒險，分秒內就可能發生事故。

截至9月12日，今年有22件A1車禍是因闖紅燈，其中機車有18件、行人3件，占A1車禍17.6%，排名第3。交通局分析，闖紅燈的事故通常發生在上班時間早上7至9點及晚上8點至凌晨12點。另外死亡車禍肇事原因排名第一為未注意車前狀況23%，第二為未依規定讓車18%。交通局呼籲民眾行車、過馬路務必遵守號誌，確保自身與他人安全。

交通局長張淑娟提醒，沒有人想要發生意外，這些意外都是可以避免的，只要遵守交通規則，依照交通號誌、標誌、標線的規則行車，不但能使交通更順暢，也能保障生命安全。

車禍

延伸閱讀

桃警20處闖紅燈開罰逾500萬 機場口騎士荷包大失血最慘

中秋節高雄預估車多 市府籲減少不必要移動

影／你闖紅燈？我搶紅燈？ 小貨車撞輾機車超驚悚

鹽埕區9月狂抓闖紅燈、酒駕 警察「很辣」傳聞獲驗證

相關新聞

高雄死亡車禍肇因闖紅燈排第3 交通局:紅燈不是參考用

高雄市苓雅區近日發生兩起因闖紅燈造成的死亡車禍，高雄市交通局統計，今年高雄A1類死亡交通事故中，闖紅燈占22件，排名第3...

將軍好宅 眷村生活懷舊開箱

位於左營的「再見捌捌陸 臺灣眷村文化園區」推出全新互動展覽空間「將軍好宅」，充滿濃厚復古氣息的老宅內，展示眷村家庭的日常生活用品，各種互動式展覽，以及制服、旗袍等免費試穿體驗，讓民眾親身感受50年前的眷村潮。

回憶裡的熱情食光 可利亞復刻火烤2吃

說起火烤兩吃的代表，高雄人腦海裡第一個浮現的，就是瀰漫火鍋煙氣和奶油焦香的可利亞餐廳。帶動風靡上世紀的火烤兩吃與吃到飽風潮，高雄可利亞餐廳傳承50年3個世代，在新穎裝潢下不變的老味道，吸引舊雨新知延續幸福回憶。

高市負債2千多億 舉債6都最高

高雄市負債2483億元，每一市民平均負債約9萬元，舉債六都之最。市府明年度總預算書近日送市議會，歲出1514.92億元、...

高雄新航廈環評 初審卡關

高雄國際機場現有航廈空間不足，交通部民航局提出新航廈工程計畫，昨首度進入環保署環評初審卻卡關。高雄機場每年平均有20件鳥...

土石崩坍 梅蘭明隧道口遭掩埋

高雄桃源區明霸克露橋斷橋便道尚未搶通，梅山、拉芙蘭、復興3里暫無聯外道路可走，且梅蘭明隧道落石範圍擴大，堵住隧道口，復興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。