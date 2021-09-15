高雄死亡車禍肇因闖紅燈排第3 交通局:紅燈不是參考用

高雄市苓雅區近日發生兩起因闖紅燈造成的死亡車禍，高雄市交通局統計，今年高雄A1類死亡交通事故中，闖紅燈占22件，排名第3。交通局長張婌娟表示，紅燈不是參考用，闖紅燈爭取到的不過就是短短幾秒鐘，卻是把生命當成冒險，分秒內就可能發生事故。

截至9月12日，今年有22件A1車禍是因闖紅燈，其中機車有18件、行人3件，占A1車禍17.6%，排名第3。交通局分析，闖紅燈的事故通常發生在上班時間早上7至9點及晚上8點至凌晨12點。另外死亡車禍肇事原因排名第一為未注意車前狀況23%，第二為未依規定讓車18%。交通局呼籲民眾行車、過馬路務必遵守號誌，確保自身與他人安全。

交通局長張淑娟提醒，沒有人想要發生意外，這些意外都是可以避免的，只要遵守交通規則，依照交通號誌、標誌、標線的規則行車，不但能使交通更順暢，也能保障生命安全。