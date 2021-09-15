龍劭華高雄拍片驟逝 文化局派人協助劇組

中央社 / 高雄14日電

資深演員龍劭華於今晚猝逝，享壽68歲。對於龍劭華離世，高雄市文化局晚間表示，責成文化局拍片支援中心第一時間趕赴阮綜合醫院，協助在高雄拍攝的劇組，盼能給予具體協助。

台視8點檔劇組人員今天晚間發現，龍劭華在投宿的85大樓套房內昏倒，救護人員抵達前已失去生命跡象，緊急送醫搶救宣告不治，享壽68歲，死因仍有待釐清。警方現場勘查後，並未發現外力介入，經紀人預計明天對外說明。

高市文化局長王文翠表示，龍劭華多次至高雄拍片，除了正在拍攝的台視八點檔「美麗人生」，前一部作品是在高雄內門拍攝的電視劇作品「神將少女八家將」，她曾特地前往現場探班，感受到龍哥的親切與幽默，聽到龍哥驟逝感到相當不捨，文化局必定給予相關協助。

龍劭華與高雄淵源深厚，曾演出高雄人投資出品電影「複身犯」、「江湖無難事」、「愛琳娜」，亦曾於2017年受「高雄拍」新銳導演黃丹琪邀請，首度演出短片作品「三仔」。龍劭華於高雄拍片期間，下戲常發揮親和力與民眾打招呼和合影，受高雄市民熱烈歡迎。

文化局 高雄市 內門

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